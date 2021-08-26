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Паралимпиада в Токио

Шпажист Кузюков рассказал, как судорога помогла ему выиграть финал Паралимпиады в Токио

Российский спортсмен отметил, что чувствует себя самым счастливым человеком, поскольку на пути к золоту победил трех паралимпийских чемпионов
Александр Кузюков Дмитрий Серебряков/ТАСС
Описание
Александр Кузюков
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

ТОКИО, 26 августа. /ТАСС/. Судорога в конце финального поединка на Паралимпийских игр в Токио позволила взять паузу российскому шпажисту Александру Кузюкову, осмыслить происходящее и в итоге одержать победу. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

В финальном поединке россиянин победил бразильца Жоване Гиссоне со счетом 15:8. Эта золотая медаль стала первой для российских фехтовальщиков на Паралимпиаде в Токио. Спортсмены выступали в категории В, где представлены фехтовальщики, которые не имеют возможности полностью контролировать туловище или руку для фехтования.

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"К концу на нервной почве судорога свела [ногу], я попросил секунду перерыва, совладал с ней, и, если честно, даже воспользовался ситуацией, - рассказал паралимпийский чемпион. - Соперник начал меня чуть-чуть подгонять, поэтому я сделал перерыв, осмыслил. Да, было больно, но даже в этот момент я думал, что делать, ведь не просто же говорят, что фехтование - это быстрые шахматы".

"Братцы, я очень счастлив, мне даже не верится в произошедшее, - отметил Кузюков. - Это была сложная победа, я очень долго к ней шел, и сегодня, наверное, я самый счастливый человек, потому что я прошел трех чемпионов Игр, чтобы выиграть свое первое золото, первое золото России в фехтовании, надеюсь, не последнее".

На Паралимпиаде в Лондоне Кузюков был восьмым, на Играх в Рио-де-Жанейро российская команда не выступала. "Девять лет прошло, - отметил спортсмен. - Так получилось, что Лондон был моей первой Паралимпиадой, и тогда я занимался всего три-четыре года до Игр. Тогда мне говорили: "Саша, это невозможно". И да, я тогда не попал в четверку, за медаль побороться не получилось, но я очень полюбил фехтование".

"Паралимпийский спорт показал мне, что можно жить по-другому, и я стал многократным чемпионом мира. Одной победы мне только не хватало - победы на Играх, - подчеркнул шпажист. - Сейчас я очень хочу поговорить со своей семьей, близкими, всеми, кто поддерживал, мне пишут весь день, а я не отвечал, рано было. А сейчас я самый счастливый человек на Земле, и только благодаря всей этой поддержке у меня все получилось".

"Паралимпийский спорт в России еще молодой, у нас все впереди"

Иностранные журналисты поинтересовались, каково было Кузюкову остаться в спорте после того, как сначала россияне не попали на Игры в Рио-де-Жанейро, а потом пришлось лишний год ждать Паралимпиаду в Токио из-за пандемии коронавируса.

"Это была очень длинная дорогая, но я не останавливался, все это время я тренировался, - отметил 34-летний шпажист. - Я никогда не употреблял допинг, и всегда верю только в добро, в то, что спорт объединяет. Я занимаюсь спортом, фехтованием, потому что я очень люблю свою работу, я занимаюсь любимым делом, и я счастливый человек - сколько у меня будет здоровья, столько и буду заниматься фехтованием".

"Надеюсь, потом смогу учить других молодых спортсменов, ребятишек, показать им то, что я увидел благодаря спорту, - подчеркнул чемпион Игр. - В России, мне кажется, именно спорт дает очень большие возможности для ребят с инвалидностью. Паралимпийскуому спорту в России не так много лет, он еще молодой, и у нас все впереди. Трудности, которые возникали в прошлом, наша команда преодолеет, мы очень сплоченный, крепкий коллектив".

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