Калина: пропуск Игр в 2016 году закалил российских паралимпийцев

Калина завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в Токио в плавании на 100 метров брассом. Спортсмен выступал в категории SB8 среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА).

"Жизнь внесла определенные коррективы, когда произошел сбой с Паралимпиадой в Рио, произошла переоценка всего происходящего, - отметил Калина. - И ты волей-неволей либо становишься сильнее, либо поддаешься ситуации. Так получилось, что мы закалились. Вся наша сборная, все наши ребята стали сильнее от той ситуации. Скажу не только про сегодняшний день, но и про вчерашний, и про завтрашний - вы видите, что наша команда готова показывать высокие результаты".

Калине 34 года, до 2013 года на международных соревнованиях он представлял сборную Украины. Ранее Калина трижды становился паралимпийским чемпионом (2004, 2008, 2012), на его счету также три серебряные и одна бронзовая медаль Игр.

"Не важно, сколько Паралимпиад было до и будет после, главное - сегодняшний день, сегодняшняя работа и результат. И радует, что мы даем эти эмоции и эти впечатления", - отметил спортсмен.

"Если внутри себя ты разбираешь все ситуации, то в один момент приходит мысль - почему это происходит с тобой, может быть, надо что-то менять? Но есть такая вещь - любовь. Любовь к спорту, любовь к жизни, любовь к тому, что ты делаешь, и она тебя удерживает здесь, сегодня и сейчас - для того, чтобы ты двигался дальше. Если бы не это, то и меня, и большинства присутствующих сегодня бы здесь не было", - заключил спортсмен.