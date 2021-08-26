"Амур" победил ЦСКА в матче Кубка мэра Москвы по хоккею

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Хабаровский хоккейный клуб "Амур" со счетом 3:2 обыграл московский ЦСКА в матче Кубка мэра Москвы. Игра прошла на арене "Мегаспорт".

В составе победителей шайбы забросили Игнат Коротких (32-я минута), Владимир Бутузов (46) и Радан Ленц (53). У ЦСКА отличились Павел Карнаухов (20) и Никита Сошников (47).

В среду ЦСКА проиграл столичному "Динамо" (2:3). "Амур" провел первый матч на турнире.

Позднее в четверг московский "Спартак" встретится с пекинским клубом "Куньлунь Ред Стар".

Кубок мэра Москвы проводится с 2008 года. Самым титулованным клубом в истории турнира является московское "Динамо", побеждавшее шесть раз (2008, 2012, 2014, 2016, 2018, 2019). На втором месте по количеству трофеев идет ЦСКА (2010, 2011, 2013, 2017), на третьем - "Спартак" (2009, 2015).

До 2011 года в Кубке мэра Москвы наряду со столичными ЦСКА, "Динамо" и "Спартаком" поочередно выступали московские "Крылья Советов" и мытищинский "Атлант". С 2012 года кубок разыгрывается между тремя столичными командами и подольским "Витязем". В нынешнем году впервые участие в турнире принимают "Амур" и "Куньлунь Ред Стар". Соревнования проходят с 25 по 28 августа во дворце спорта "Мегаспорт".