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Хоккей в России

Умер двукратный олимпийский чемпион по хоккею Владимир Шадрин

Ему было 73 года
Владимир Шадрин, 1971 год Вячеслав Ун Да-Син/ТАСС
Описание
Владимир Шадрин, 1971 год
© Вячеслав Ун Да-Син/ТАСС

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, пятикратный чемпион мира и трехкратный чемпион СССР в составе "Спартака" Владимир Шадрин скончался на 74-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Спартака".

"Владимир Шадрин умер после продолжительной болезни", - сообщил ТАСС секретарь совета ветеранов "Спартака" Олег Воронин.

В составе сборной СССР Шадрин становился олимпийским чемпионом 1972 и 1976 годов, чемпионом мира (1970, 1971, 1973-1975). Большую часть карьеры он провел в "Спартаке" (1965-1979), в составе которого трижды выиграл чемпионат СССР (1967, 1969, 1976).

После завершения карьеры Шадрин был главным тренером красно-белых (1984), старшим тренером СДЮШОР "Спартак", возглавлял юношескую сборную России (1992-1997), являлся вице-президентом "Спартака".

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