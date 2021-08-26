Старшинов рассказал, что Шадрин страдал от рака

Шадрин скончался в четверг на 74-м году жизни. Старшинов в свое время играл с ним и Борисом Майоровым в одной тройке.

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, пятикратный чемпион мира и трехкратный чемпион СССР в составе "Спартака" Владимир Шадрин страдал от рака. Об этом ТАСС рассказал почетный президент "Спартака" Вячеслав Старшинов.

"Он был прекрасным человеком, прекрасно знающим свое дело, очень справедливым, вел честную, спортивную борьбу, - отметил Старшинов. - Большой истинный друг, с которым можно было пойти в огонь и воду. Это большая утрата".

"Что касается игры, то мы были с ним одного амплуа - оба центральные нападающие. Больше я ему подавал пример, так как был старше его. У нас был такой тандем, почему и обыгрывали ЦСКА, который был тогда почти непобедимым. Мы доверяли, помогали друг другу", - добавил он.

Старшинов рассказал о последних днях жизни Шадрина. "Он лежал в больнице, общаться с ним было сложно, в основном только по телефону. У него был рак, коронавирус его доконал", - сказал он.