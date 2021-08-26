{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Хоккей в России

Старшинов рассказал, что Шадрин страдал от рака

По словам почетного президента хоккейного клуба "Спартак", у двукратного олимпийского чемпиона также был выявлен коронавирус
Вячеслав Старшинов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Вячеслав Старшинов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, пятикратный чемпион мира и трехкратный чемпион СССР в составе "Спартака" Владимир Шадрин страдал от рака. Об этом ТАСС рассказал почетный президент "Спартака" Вячеслав Старшинов.

Шадрин скончался в четверг на 74-м году жизни. Старшинов в свое время играл с ним и Борисом Майоровым в одной тройке.

На эту тему
Умер двукратный олимпийский чемпион по хоккею Владимир Шадрин
Умер двукратный олимпийский чемпион по хоккею Владимир Шадрин

"Он был прекрасным человеком, прекрасно знающим свое дело, очень справедливым, вел честную, спортивную борьбу, - отметил Старшинов. - Большой истинный друг, с которым можно было пойти в огонь и воду. Это большая утрата".

"Что касается игры, то мы были с ним одного амплуа - оба центральные нападающие. Больше я ему подавал пример, так как был старше его. У нас был такой тандем, почему и обыгрывали ЦСКА, который был тогда почти непобедимым. Мы доверяли, помогали друг другу", - добавил он.

Старшинов рассказал о последних днях жизни Шадрина. "Он лежал в больнице, общаться с ним было сложно, в основном только по телефону. У него был рак, коронавирус его доконал", - сказал он.

Теги
Хоккей в России
Летние олимпийские виды спорта
Российские волейболистки обыграли команду Боснии и Герцеговины в матче чемпионата Европы
Заключительный матч на групповом этапе россиянки выиграли со счетом 3-0
Читать полностью