Белорусские хоккеисты проиграли полякам в матче финального этапа квалификации к Олимпиаде

ТАСС, 26 августа. Сборная Белоруссии по хоккею уступила команде Польши в стартовом матче финала квалификационного турнира к Олимпийским играм 2022 года. Встреча завершилась со счетом 0:1.

Единственную шайбу в игре забросил Филип Коморский (55-я минута). В белорусской команде на турнире выступают четыре игрока из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) - Егор Шарангович ("Нью-Джерси"), Владислав Колячонок (система "Аризоны"), Илья Соловьев (система "Калгари") и Алексей Протас (система "Вашингтона").

Сборные Белоруссии и Польши находятся в группе D, с ними в квартете выступают команды Словакии и Австрии, которые проведут матч позднее в четверг.

Матчи квалификации должны были пройти с 27 по 30 августа 2020 года, однако в связи с эпидемиологической ситуацией были перенесены на август 2021 года. В отборочном турнире сыграют 12 команд, которые разделены на три группы. Матчи группы D пройдут в Братиславе, группы Е - в Риге, группы F - в Осло. В каждой из групп играют по четыре команды, одна из которых вышла в финал отборочного турнира по итогам предварительной квалификации, проходившей в три раунда

Турнир завершится 29 августа. В течение трех дней каждая команда сыграет по три матча. Сборные, занявшие первые места в группах, получат путевки на Олимпийские игры в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Команды на Олимпиаде

На Олимпиаду уже квалифицировалось девять команд. Восемь из них получили право принять участие в турнире в соответствии с рейтингом Международной федерации хоккея (IIHF) - это команды Канады, Финляндии, России, США, Швеции, Германии, Чехии и Швейцарии. Сборная Китая выступит на Олимпийских играх как команда-хозяйка. Всего на Олимпиаде сыграют 12 команд, которые также будут разбиты на три группы. Россияне выступят в группе B вместе с чехами и швейцарцами, к ним присоединится победитель квалификационной группы D. Победители групп E и F сыграют в группе C с финнами и шведами. В группу A вошли канадцы, американцы, немцы и китайцы.