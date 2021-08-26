Тренер швейцарцев заявил, что хочет встретиться с россиянами в полуфинале чемпионата мира

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Главный тренер сборной Швейцарии по пляжному футболу Анджело Ширинци хотел бы, чтобы команда в полуфинале чемпионата мира сыграла с россиянами. Об этом он рассказал ТАСС.

В четверг швейцарцы победили уругвайцев со счетом 10:1 в четвертьфинальном матче. В полуфинале они сыграют с победителем встречи Россия - Испания, которая начнется в 20:30 мск.

"Мы счастливы, сегодня у нас получилась отличная игра, - сказал Ширинци. - Поначалу никакая игра простой не бывает, потому что каждая начинается при счете 0:0. Мы, конечно, старались, вошли в свой темп, дальше уже легко пошло".

"Будем болеть за команду России в четвертьфинале с испанцами. Почему? Атмосфера будет отличной, полный стадион, все будут болеть за русских, неважно, что и против нас. Главное, что будет полный стадион. Если выиграют испанцы, то народ не соберется", - добавил тренер сборной Швейцарии.

Команда Швейцарии изначально не смогла завоевать право сыграть на чемпионате мира, она заняла место сборной Украины, которая стала второй в европейской квалификации, но отказалась от участия в турнире. "Самое главное, что мы не испытываем давление в играх, потому что мы как бы заменяем сборную Украины, - отметил Ширинци. - Можно сказать, что победы пришли благодаря спокойствию".

Лучшим достижением сборной Швейцарии на мировых первенствах является второе место в 2009 году, на трех прошлых турнирах швейцарцы доходили не дальше стадии четвертьфинала.