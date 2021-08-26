{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
US Open

Медведев сыграет с Гаске в первом круге US Open

Первая ракетка России среди женщин Анастасия Павлюченкова встретится с американкой Алисон Риске
Даниил Медведев EPA-EFE/WARREN TODA
Описание
Даниил Медведев
© EPA-EFE/WARREN TODA

ТАСС, 26 августа. Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев сыграет с французом Ришаром Гаске в первом раунде Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Соперником россиянина Андрея Рублева (5-й номер посева) станет участник, вышедший в основной турнир через квалификацию. Аслан Карацев (21) встретится с Хауме Муньяром из Испании, Карен Хачанов (25) сыграет с Ллойдом Харрисом из ЮАР. Первая ракетка мира серб Новак Джокович начнет турнир с победителем квалификации.

Австралийка Эшли Барти (1) встретится с россиянкой Верой Звонаревой, первая ракетка России Анастасия Павлюченкова (14) - с Алисон Риске из США. Дарья Кастакина (25) начнет турнир с матча против Цветаны Пиронковой из Болгарии. Вероника Кудерметова (29) сыграет с Сораной Кырстей из Румынии, Екатерина Александрова (32) - с итальянкой Сарой Эррани, Анастасия Потапова - с американкой Джессикой Пегулой (23), Варвара Грачева, Людмила Самсонова и Анна Блинкова - с победительницами квалификации.

Открытый чемпионат США пройдет с 30 августа по 12 сентября.

Теги
US OpenМедведев, Даниил СергеевичПавлюченкова, Анастасия СергеевнаРублев, Андрей АндреевичХачанов, Карен Абгарович
КХЛ
Обладатель Кубка Стэнли Локтионов подписал контракт со "Спартаком"
Соглашение рассчитано на два года
Обладатель Кубка Стэнли Локтионов подписал контракт со "Спартаком"
Читать полностью