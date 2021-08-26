Медведев сыграет с Гаске в первом круге US Open

ТАСС, 26 августа. Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев сыграет с французом Ришаром Гаске в первом раунде Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Соперником россиянина Андрея Рублева (5-й номер посева) станет участник, вышедший в основной турнир через квалификацию. Аслан Карацев (21) встретится с Хауме Муньяром из Испании, Карен Хачанов (25) сыграет с Ллойдом Харрисом из ЮАР. Первая ракетка мира серб Новак Джокович начнет турнир с победителем квалификации.

Австралийка Эшли Барти (1) встретится с россиянкой Верой Звонаревой, первая ракетка России Анастасия Павлюченкова (14) - с Алисон Риске из США. Дарья Кастакина (25) начнет турнир с матча против Цветаны Пиронковой из Болгарии. Вероника Кудерметова (29) сыграет с Сораной Кырстей из Румынии, Екатерина Александрова (32) - с итальянкой Сарой Эррани, Анастасия Потапова - с американкой Джессикой Пегулой (23), Варвара Грачева, Людмила Самсонова и Анна Блинкова - с победительницами квалификации.

Открытый чемпионат США пройдет с 30 августа по 12 сентября.