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Кубок мэра Москвы по хоккею

"Спартак" со счетом 3:9 проиграл "Куньлунь Ред Стар" в матче Кубка мэра Москвы по хоккею

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Московский хоккейный клуб "Спартак" со счетом 3:9 проиграл пекинскому клубу "Куньлунь Ред Стар" в матче Кубка мэра Москвы. Игра прошла на арене "Мегаспорт".

В составе победителей шайбы забросили Паркер Фу (4-я минута), Джош Николс (6), Алекс Рич (19), Грег Сквайрз (22, 37), Кори Кейн (35), Люк Локхарт (38, 44) и Итан Уэрек (54). У "Спартака" отличились Вячеслав Солодухин (24), Дмитрий Кугрышев (48) и Тим Хид (46).

В первом матче на турнире столичный клуб обыграл подольский "Витязь" со счетом 2:1, "Куньлунь Ред Стар" провел первый матч. 27 августа китайский клуб сыграет с "Витязем".

Кубок мэра Москвы проводится с 2008 года. Самым титулованным клубом в истории турнира является московское "Динамо", побеждавшее шесть раз (2008, 2012, 2014, 2016, 2018, 2019). На втором месте по количеству трофеев идет ЦСКА (2010, 2011, 2013, 2017), на третьем - "Спартак" (2009, 2015).

До 2011 года в Кубке мэра Москвы наряду со столичными ЦСКА, "Динамо" и "Спартаком" поочередно выступали московские "Крылья Советов" и мытищинский "Атлант". С 2012 года кубок разыгрывается между тремя столичными командами и подольским "Витязем". В нынешнем году впервые участие в турнире примут хабаровский "Амур" и пекинский "Куньлунь Ред Стар". Соревнования пройдут с 25 по 28 августа во дворце спорта "Мегаспорт".

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