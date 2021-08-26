Нурмагомедов считает, что "Спартак" должен вернуть Романцева на пост тренера

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Спартак" должен вернуть на пост главного тренера команды Олега Романцева. Такое мнение журналистам высказал бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов.

В четверг "Спартак" дома проиграл "Сочи" со счетом 1:2 в матче шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. Красно-белых возглавляет португальский специалист Руй Витория.

"Очень скучно, - сказал Нурмагомедов. - Романцев нужен. Возвращайте Романцева, только он поможет".

Романцеву 67 лет, он возглавлял "Спартак" с 1989 по 1995 год и с 1997 по 2003 год. Под его руководством красно-белые девять раз выиграли чемпионат страны.