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Мировой футбол

Борислав Михайлов официально вернулся на пост президента Болгарского футбольного союза

Спустя 558 дней он решил отказаться от ранее поданной отставки, которая не была принята из-за пандемии коронавируса

СОФИЯ, 26 августа. /ТАСС/. Бывший вратарь национальной сборной Борислав Михайлов официально вернулся на пост президента Болгарского футбольного союза (БФС). Как сообщается в четверг на сайте БФС, Регистрационное агентство вписало Михайлова в соответствующий регистр.

"После того как две судебные инстанции подтвердили легитимность демократически избранного президента Болгарского футбольного союза, сегодня Регистрационное агентство выполнило свои обязательства и вписало Борислава Михайлова на соответствующую позицию", - говорится в сообщении БФС.

Михайлов, который руководит болгарским футболом на протяжении 14 лет, 28 апреля нынешнего года отозвал свою отставку с поста президента БФС. На заседании исполкома организации он заявил, что спустя 558 дней решил отказаться от ранее поданной отставки, которая так и не была принята из-за пандемии коронавируса.

В октябре 2019 года в болгарском футболе разгорелся расистский скандал после матча между сборными Болгарии и Англии в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Игра завершилась победой англичан со счетом 6:0. Во время матча недовольные игрой своей команды местные болельщики издавали звуки, имитирующие крики обезьян, и вскидывали руки в нацистском приветствии, из-за чего встреча дважды приостанавливалась главным арбитром. Министерство по делам молодежи и спорта страны тогда объявило ультиматум БФС, потребовав отставки Михайлова, который в итоге подал соответствующее заявление, обязанности президента исполнял Михаил Касабов.

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