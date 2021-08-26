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Футбол в России

Витория не считает заслуженным поражение "Спартака" от "Сочи"

Красно-белые уступили со счетом 1:2

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Поражение футболистов "Спартака" от "Сочи" не является заслуженным. Такое мнение журналистам высказал главный тренер красно-белых Руй Витория.

В четверг "Спартак" дома проиграл "Сочи" со счетом 1:2 в матче шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

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"Самое сложное мы сделали - забили первыми, - отметил Витория. - После этого потеряли внимание и концентрацию, позволили сопернику создать два момента. Перед первым голом мы провели хорошую атаку, грамотно расставились, защитники выбили мяч, он попал аккурат к игроку "Сочи", после чего была контратака. Во втором нам забили, когда они были в большинстве, а [Самуэль] Жиго не успел вернуться, надо было сыграть построже".

"Нам надо было сыграть зрело. Не считаю, что поражение заслуженное. У "Сочи" ничего, кроме этих моментов, не было создано", - добавил он.

В следующем туре "Спартак" сыграет дома с "Химками", точная дата еще не определна.

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