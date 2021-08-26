Витория заявил, что не намерен сдаваться в непростой для "Спартака" ситуации

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Главный тренер "Спартака" Руй Витория не собирается уходить и сдаваться в нынешней неудачной ситуации для команды. Об этом он рассказал журналистам.

В восьми матчах сезона "Спартак" потерпел пятое поражение. Это произошло в игре шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги против "Сочи" (1:2).

"Я борец по натуре, просто так не сдамся. Я верю в то, что делаю, такие моменты есть и в футболе, и в жизни, - сказал Витория. - Да, настал непростой момент, но я ни в коем случае не повернусь спиной, буду делать все для "Спартака".

В следующем туре в начале сентября красно-белые сыграют дома с "Химками".