Сарана стартовал с победы на личном чемпионате Европы по шахматам

ТАСС, 26 августа. Российский гроссмейстер Алексей Сарана черными фигурами обыграл исландца Давида Кьяртанссона в партии первого тура личного чемпионата Европы. Соревнования проходят Рейкьявике.

Победы в первом туре победы также одержали россияне Давид Паравян, Михаил Антипов, Антон Демченко и Евгений Романов. Россиянка Александа Мальцевская завершила свою партию вничью.

Партии второго тура состоятся в пятницу, турнир завершится 5 сентября. Чемпионат Европы проходит по "швейцарской системе". Всего в турнире принимают участие 150 человек. Турнир является квалификационным - 23 лучших участника сыграют в Кубке мира.

Чемпионат Европы проходит с 2000 года. 10 раз победителями становились россияне. Последний турнир, проходивший в 2019 году, выиграл Владислав Артемьев. В 2020 году чемпионат должен был пройти в словенском Подчетртеке, но из-за коронавируса он состоится в 2022 году.