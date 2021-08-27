С большими потерями. Сборная России по пляжному футболу вышла в полуфинал чемпионата мира

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Испании со счетом 4:2 и вышла в полуфинал чемпионата мира. В игре с испанцами были удалены российские игроки Алексей Макаров и Федор Земсков, они пропустят полуфинальную игру.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства российским футболистам запрещено демонстрировать государственные символы на мировом первенстве. На форме игроков отсутствует герб страны, а государственный гимн заменяет фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. На турнире сборная представляет команду Российского футбольного союза (РФС).

Россияне открыли счет в матче на шестой минуте - голкипер Максим Чужков забросил мяч в штрафную, капитан команды Антон Шкарин аккуратно скинул его на Андрея Котенева, который забил гол. Во втором периоде преимущество россиян увеличили Борис Никоноров и Макаров, который позже получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Испанцы реализовали большинство, отличился Эдуард Суарес (20), а через две минуты гол забил Антонио Майор. Третий период проходил в борьбе, команды создавали моменты, но часто выручали голкиперы. На 33-й минуте испанцы получили большинство благодаря удалению Земскова, но команда не сумела его реализовать, зато забил россиянин Артур Папоротный.

После игры главный тренер сборной России Михаил Лихачев сказал, что доволен результатом, но также отметил "хитрости" игры от испанцев. "Доволен результатом, самоотдачей, характером ребят, - сказал Лихачев ТАСС. - Все остальное вы видели сами, кто в футболе разбирается, тот понимает, что мы выиграли матч, который, наверное, было очень сложно выиграть. Испанцы вышли заряженными, конфликтовать, "убивать", симулировать, все, что можно, тем ценнее эта победа. Ожидали, готовились, они часто так играют".

Тренер испанской команды Мендес Кристиан считает, что россияне победили за счет отличной игры голкипера Станислава Кошарного, который сменил Максима Чужкова в первом периоде и доиграл до конца матча. "Изначально мы оценивали шансы 50 на 50, игра была напряженной, но в итоге чаша весов свесилась в пользу россиян, в основном за счет игры российского голкипера, - сказал Кристиан ТАСС. - Он отлично себя показал". Лихачев также заявил ТАСС, что Кошарный, скорее всего, пропустит игру полуфинала.

"Безобразное судейство"

Уже не первый раз за чемпионат мира игроки или тренер российской команды отмечают судейство, после игры с испанцами Никоноров назвал его безобразным. "Не хочется искать оправданий, говорить какие-то лишние вещи, - сказал Никоноров ТАСС. - Нужно выигрывать и забивать как можно больше, вместо 3:0 уходить в 4:0 и в 5:0. Но иногда такое безобразное судейство приводит к удалениям, к фолам и, соответственно, к бурным эмоциям, которые немного взрывают голову, ты переходишь эту грань. К сожалению, мы ее сегодня перешли".