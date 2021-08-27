"Поможет только Романцев". "Спартак" дома проиграл "Сочи" в матче РПЛ

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Матч между столичным "Спартаком" и "Сочи" не был центральным в шестом туре Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), но по резонансу превзошел игру в Санкт-Петербурге между "Зенитом" и ЦСКА. Красно-белые на "Открытие-Банк-Арене" потерпели поражение со счетом 1:2, а сине-бело-голубые на "Газпром-Арене" обыграли армейцев - 1:0.

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"Спартак" открыл счет в матче с "Сочи" благодаря голу Романа Зобнина (60-я минута), но быстро пропустил два мяча, на которые не смог ответить. Счет сравнял Максим Барсов (66), а Артур Юсупов (72) принес гостям победу. Состоявшаяся в четверг игра стала пятой в истории противостояния команд. В четырех предыдущих играх красно-белые одержали лишь одну победу, потерпев два поражения, еще одна игра завершилась вничью. Почти каждый матч между "Спартаком" и "Сочи" был сопряжен со скандалами. Победы красно-белых могло не быть, поскольку единственный мяч в той игре защитник Самуэль Жиго забил с нарушением правил. Во втором круге чемпионата России сезона-2019/20 сочинцы выиграли благодаря автоголу Павла Маслова, а болельщики московской команды остались недовольны работой судьи, который в одном из эпизодов не назначил пенальти после падения в штрафной Эсекьеля Понсе. Единственная ничья между командами (2:2) стала одним из самых громких скандалов прошлого сезона - оба мяча сочинцы забили с пенальти; после игры владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что снимет команду с турнира из-за судейских ошибок, повлиявших на результат встречи, но через несколько дней изменил первоначальное решение; экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала ошибочным назначение второго пенальти в ворота красно-белых. Предыдущий матч между "Сочи" и "Спартаком" также завершился поражением красно-белых. После того матча занимавший на тот момент пост главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско заявил о том, что один из игроков "Сочи" ударил его помощника в подтрибунном помещении. Также после игры московский клуб выступил с заявлением, в котором отметил, что "тренер вратарей "Сочи" Дмитрий Бородин позволил себе оскорбительные высказывания в адрес Доменико Тедеско"; по итогам той встречи немецкий наставник красно-белых был дисквалифицирован на три матча решением Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС). Неудачная история противостояния с "Сочи" отошла для болельщиков "Спартака" на второй план из-за неудовлетворительных результатов команды на старте сезона. Перед началом матча в Москве статистика команды под руководством нового главного тренера Руя Витории выглядела неутешительно - две победы, ничья и четыре поражения. Фанаты "Спартака" с первых минут начали скандировать оскорбления в адрес Федуна. Также с трибун раздавались одиночные выкрики в духе: "Только попробуйте проиграть!", но подобный прессинг не принес пользы команде. "Спартак" потерпел третье поражение в РПЛ, команда семью очками располагается на девятом месте в турнирной таблице. "Сочи" благодаря победе в Москве поднялся на вторую строчку, сравнявшись по набранным очкам с "Динамо" (12). После паузы на матчи сборных красно-белые дома сыграют с "Химками", а сочинцы примут "Уфу". Тренер "Спартака" не намерен сдаваться просто так Сразу после финального свистка болельщики "Спартака" с новой силой стали обсуждать проблемы клуба, активно выражали недовольство игрой команды, главным тренером и лично Федуном. Игроки красно-белых после поражения выстроились перед фанатской трибуной, приняв огромную часть негатива на себя. Футболисты продолжали выслушивать критику до тех пор, пока болельщики в полном составе не ушли с секторов. Даже после этого на территории вокруг стадиона нашлось немало фанатов, которые решили дождаться игроков, чтобы еще раз лично высказать им недовольство ситуацией в клубе.

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов, приехавший в Тушино поболеть за "Спартак", после игры заявил журналистам, что в матче с "Сочи" не на что было смотреть. "Возвращайте [Олега] Романцева, только он поможет", - заявил боец. Романцеву 67 лет, он возглавлял "Спартак" с 1989 по 1995 год и с 1997 по 2003 год. Под его руководством красно-белые девять раз выиграли чемпионат страны. Главный тренер "Спартака" Руй Витория на послематчевой пресс-конференции заявил, что не считает поражение от "Сочи" заслуженным. "Я борец по натуре, просто так не сдамся. Я верю в то, что делаю, такие моменты есть и в футболе, и в жизни. Да, настал непростой момент, но я ни в коем случае не повернусь спиной, буду делать все для "Спартака", - заявил португальский специалист, отвечая на вопрос о том, думал ли он об отставке. Нападающий "Спартака" Квинис Промес заявил, что команде по силам исправить положение в турнирной таблице. "Ситуация очень сложная для нас, но мы выйдем из нее, я обещаю вам", - сказал нидерландский игрок красно-белых, слова которого приводит газета "Спорт-Экспресс". Наставник "Сочи" Владимир Федотов заявил, что "Спартак" мог недооценить соперника. "Побежали добивать - попали в плен. Это дело "Спартака". Но то, что так произошло, - это они потеряли концентрацию, а мы в быстрых атаках их наказали; когда мы сравняли, естественно, им надо было вырывать победу на своем поле, ну и произошло то же самое", - отметил тренер, слова которого приводит "Спорт-Экспресс". Помощник Федотова по тренерскому штабу "Сочи" Дмитрий Бородин сказал журналистам, что у него остались великолепные впечатления от победы над "Спартаком". "Выиграли на выезде, просто хозяева гостеприимные, понравилось, - сказал он. - Что случилось после 0:1? Забили два мяча, игра поменялась. Просто надо верить до конца, ребята верили, терпели и заслуженно выиграли". ЦСКА удивил "Зенит", но проиграл В центральном по вывеске матче шестого тура РПЛ "Зенит" с минимальным счетом обыграл ЦСКА. Единственный мяч забил Сердар Азмун, для которого этот гол стал сотым в чемпионатах России. Иранскому форварду ассистировал Артем Дзюба. Для нападающего, который не был вызван в сборную России на сентябрьские матчи отборочного турнира к чемпионату мира - 2022, это результативное действие стало первым в текущем сезоне РПЛ.

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ЦСКА проводил матч на "Газпром-Арене" в форме c ретрологотипом, который был посвящен 110-летию клуба. 27 августа 1911 года состоялся первый официальный матч футбольной команды ОЛЛС, на базе которой был создан современный армейский клуб. Москвичи на поле соперника сыграли от обороны, сумев при этом создать несколько опасных моментов у ворот "Зенита". ЦСКА под руководством Алексея Березуцкого впервые сыграл по схеме с тремя центральными защитниками, но это не принесло команде положительного результата. Наставник армейцев после игры, несмотря на поражение, назвал эксперимент по смене тактической модели достаточно успешным. Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после игры признался, что предполагал, но не ожидал такого шага со стороны оппонента. Березуцкий также признал, что во втором тайме его команда не создала моментов у ворот "Зенита". "Игра разбилась на отрезки, в каких-то сильнее были мы, в каких-то - "Зенит", - сказал главный тренер ЦСКА, слова которого приводит официальный сайт армейцев. - Соперник реализовал свой момент во втором тайме. У нас же после перерыва моментов не было, особенно после пропущенного гола". Семак отметил, что план его тренерского штаба на матч против ЦСКА сработал. "Мы хорошо держали мяч, у нас были подходы к воротам соперника, особенно в первые 20-25-30 минут, потом моменты у наших ворот разбалансировали нашу игру. Мне не понравилось, как мы сыграли в защите во второй половине первого тайма, нужны были изменения. Мы перестроились и стали действовать надежнее у своих ворот, ждать шанса у чужих", - сказал специалист, которого цитирует пресс-служба сине-бело-голубых. "Зенит" благодаря победе над ЦСКА вернулся на первое место в турнирной таблице, в активе сине-бело-голубых 14 очков. Отрыв от занимающего второе место "Динамо", которое провело на один матч меньше, составляет два очка. После перерыва на матчи сборных петербуржцы на своем поле сыграют с "Ахматом". Армейцы приедут в гости к тульскому "Арсеналу". Победа "Ахмата" со скандальным оттенком Грозненский "Ахмат" на своем поле обыграл тульский "Арсенал" со счетом 2:1. На голы Мохамеда Конате и Игоря Коновалова гости ответили точным ударом в исполнении Данила Степанова. Первый мяч хозяев поля был забит при скандальных обстоятельствах и повлек за собой потасовку - ее удалось погасить только после вмешательства главного арбитра встречи Алексея Сухого.

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В эпизоде, предшествовавшем голу Конате, защитник "Арсенала" Урош Радакович выбивал мяч в аут, чтобы его одноклубнику была оказана медицинская помощь. Полузащитник грозненцев Бернард Бериша не позволил мячу уйти за пределы поля, развил атаку и вывел Конате на ударную позицию. После игры мнения главных тренеров команд по поводу этого эпизода разошлись. Главный тренер туляков Дмитрий Парфенов во время флеш-интервью назвал первый пропущенный мяч безобразием. Наставник грозненцев Андрей Талалаев, в свою очередь, встал на защиту Бериши. "В благородство играть не надо, - сказал тренер "Ахмата", слова которого приводит "Спорт-Экспресс". - Есть определенные футбольные законы, но для того, чтобы решать, что правильно, а что нет, есть судья". "Ахмат" благодаря победе над "Арсеналом" набрал девять очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ, туляки с четырьмя очками располагаются на 15-й строчке. В еще одном матче дня "Уфа" дома потерпела поражение от самарских "Крыльев Советов" - 1:2. Самарцы набрали семь очков (10-е место), уфимцы с пятью очками располагаются на 12-й строчке. В седьмом туре "Уфа" на выезде сыграет с "Сочи", а "Крылья Советов" в гостях встретятся с "Локомотивом".