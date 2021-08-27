Сопровождающему бегуна Рудакова стало плохо из-за жары. Паралимпийца дисквалифицировали

ТОКИО, 27 августа. Легкоатлет команды Паралимпийского комитета России (ПКР) Федор Рудаков не сумел финишировать в забеге на 5 000 метров для слепых и слабовидящих на Паралимпиаде в Токио из-за падения сопровождающего, которому стало плохо из-за жары. Об этом ТАСС сообщила вице-президент ПКР Ольга Семенова.

Рудаков вышел на финишную прямую на четвертом месте, однако примерно за 50 метров до финиша спортсмен сошел с беговой дорожки и врезался в ограждение. Легкоатлеты преодолевают дистанцию вместе с сопровождающими, которые называются лидерами.

"Сначала плохо стало лидеру, он упал - очень жарко. Федор без него не смог завершить дистанцию, сейчас с ними врачи. Согласно правилам, результат спортсмена, пришедшего к финишу без лидера, не может быть засчитан", - сказала Семенова.

Рудакову 27 лет. Он является чемпионом Европы 2021 года на дистанции 1500 метров и серебряным призером мирового первенства 2019 года на дистанции 5000 метров.