Велогонщик Асташов побил мировой рекорд в индивидуальной гонке на Паралимпиаде

ТОКИО, 27 августа. /ТАСС/. Российский велогонщик Михаил Асташов побил мировой рекорд в индивидуальной гонке с раздельным стартом на дистанции 1 000 метров в категории C1 среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата на Паралимпийских играх в Токио.

Россиянин преодолел дистанцию за 1 минуту 10,450 секунды. Асташов побил второй мировой рекорд. В четверг спортсмен завоевал золото в гонке преследования на дистанции 3 000 метров.

В феврале 2020 года Асташов устроился в сервис доставки еды "Яндекс.Еда" в Екатеринбурге. Таким образом он хотел попробовать себя в новой сфере и получить опыт. У спортсмена нет рук и ног, доставку он осуществлял, передвигаясь на протезах. 32-летний Асташов является серебряным и бронзовым призером чемпионата мира, а также победителем Кубков мира и чемпионатов России.