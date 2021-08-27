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Паралимпиада в Токио

Дзюдоистка Потапова завоевала бронзу Паралимпиады в весе до 48 кг

В схватке за бронзовую медаль россиянка победила представительницу Тайваня Ли Кай Линь
Виктория Потапова Артем Коротаев/ТАСС
Описание
Виктория Потапова
© Артем Коротаев/ТАСС

ТОКИО, 27 августа. /ТАСС/. Россиянка Виктория Потапова победила представительницу Тайваня Ли Кай Линь в поединке за бронзовую медаль Паралимпийских игр в Токио в соревнованиях по дзюдо спорта слепых в весовой категории до 48 кг.

Потапова принесла сборной России седьмую бронзу Паралимпиады. Российские спортсмены, на счету которых также шесть золотых и пять серебряных наград, занимают четвертое место в медальном зачете.

Потаповой 47 лет, ранее она трижды становилась бронзовым призером Паралимпийских игр (2004, 2008, 2012). Дзюдоистка является многократным призером чемпионатов мира, а также победительницей и многократным призером чемпионатов Европы. Потапова входит в состав паралимпийской сборной России с 2004 года. Ранее спортсменка также увлекалась плаванием, спортивной гимнастикой, голболом, лыжами, академической греблей и легкой атлетикой.

Паралимпийские игры завершатся 5 сентября.

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Паралимпиада в Токио
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