Юрий Жирков покинул базу в Новогорске из-за ковидного протокола

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Начальник команды сборной России Сергей Куличенко попросил полузащитника Юрия Жиркова покинуть тренировочную базу в Новогорске на время прохождения сборов футболистов национальной команды из-за ковидного протокола. Об этом журналистам сообщил пресс-атташе сборной России Самвел Авакян.

Жирков получил травму во время выступления за сборную России в первом матче группового этапа чемпионата Европы против команды Бельгии (0:3). Позднее футболист, находящийся без контракта клубом, восстанавливался от повреждения на базе сборной России в Новогорске. В четверг газета "Спорт-Экспресс" сообщила, что Куличенко попросил Жиркова проходить реабилитацию в другом месте во время сборов национальной команды.

"Правила доступа на базу одни для всех, и подобный запрет, прежде всего, связан с ковидным протоколом. Именно это и объяснил вчера начальник команды Сергей Куличенко тренеру по физподготовке Жиркова, когда он обратился с вопросом о возможности допуска Юрия в Новогорск во время сбора национальной команды. Сергей выразил свою обеспокоенность в связи с риском распространения ковида и попросил тренера построить программу тренировок так, чтобы занятия в Новогорске не выпадали на дни, когда на базе находится сборная. Насколько я знаю, благодаря помощи одного из членов исполкома Российского футбольного союза Юрию уже предоставлена возможность проводить реабилитацию в другом спортивном комплексе", - сказал Авакян.

Также Авакян отметил, что Жирков в случае необходимости сможет вернуться на базу в Новогорске после завершения паузы на игры сборных.

В активе Жиркова, которому в августе исполнилось 38 лет, 105 матчей за сборную России (четвертое место в истории), в 2008 году вместе с национальной командой он стал бронзовым призером чемпионата Европы.