Пикалова выиграла серебро Паралимпиады в плавании на 100 м на спине

ТОКИО, 27 августа. /ТАСС/. Россиянка Дарья Пикалова завоевала серебряную медаль Паралимпийских игр в Токио в плавании на дистанции 100 метров на спине.

Она преодолела дистанцию за 1 минуту 8,76 секунды. Первое место заняла британка Ханна Расселл (1.08,44), третье - представительница Бразилии Мария Гомес (1.09,18). Спортсменки выступали в категории S12, где представлены атлеты, имеющие интеллектуальные нарушения, что обычно приводит к тому, что спортсмены испытывают трудности с распознаванием образов, последовательностью и памятью или имеют более медленное время реакции. Ранее Пикалова завоевала бронзу на дистанции 100 м баттерфляем в категории S13, где представлены пловцы с нарушением зрения.

В мужском заплыве на дистанции 200 м вольным стилем в категории S14, где представлены атлеты с интеллектуальными нарушениями, россиянин Вячеслав Емельянцев завоевал бронзу. Первое место занял британец Рис Данн, второе - представитель Бразилии Габриэль Бандейра.

Пикаловой 27 лет, на Паралимпиаде 2012 года она завоевала серебряную и три бронзовые награды, также в активе спортсменки семь золотых, четыре серебряные и две бронзовые медали чемпионатов мира, 10 золотых, шесть серебряных и две бронзовые награды чемпионатов Европы. Пикалова начала спортивную карьеру в 2002 году в Воронеже, в сборной России спортсменка выступает с 2011 года. В 2012 году она была награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. В свободное время увлекается чтением книг.

Российские спортсмены, на счету которых семь золотых, шесть серебряных и девять бронзовых наград, занимают третье место в медальном зачете Паралимпиады. На первой строчке располагается команда Китая (13-6-12), вторыми идут британцы (9-9-8).