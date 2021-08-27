Россиянка Шабалина завоевала второе золото Паралимпиады в плавании

ТОКИО, 27 августа. /ТАСС/. Россиянка Валерия Шабалина завоевала золотую медаль Паралимпийских игр в Токио в плавании на дистанции 200 м вольным стилем.

Пикалова выиграла серебро Паралимпиады в плавании на 100 м на спине

Россиянка преодолела дистанцию за 2 минуты 03,71 секунды. Второе и третье места заняли представительницы Великобритании Бетани Ферт (2.03,99) и Джессика-Джейн Эпплгейт (2.09,53) соответственно. Спортсменки выступали в категории S14, где представлены атлеты с интеллектуальными нарушениями.

В среду 26-летняя россиянка завоевала золото на дистанции 100 м баттерфляем, обновив собственный мировой рекорд.

Шабалина является пятикратной чемпионкой мира и шестикратной чемпионкой Европы. Она начала заниматься плаванием в 2002 году в Челябинске, также пробовала свои силы в фигурном катании. Входит в паралимпийскую сборную России с 2014 года.

Сборная России завоевала седьмое золото и занимает третье место в медальном зачете. Также на счету российских спортсменов шесть серебряных и девять бронзовых наград. На первом месте идут китайцы (13-6-12), вторые - британцы (9-9-8).