Третьяк назвал Шадрина одним из лучших центральных нападающих в советском хоккее

В четверг стало известно о кончине Шадрина на 74-м году жизни. Шадрин был двукратным олимпийским чемпионом, пятикратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом СССР. Практически всю игровую карьеру он провел в составе "Спартака".

"Для меня это большая трагедия. Хотя я армеец и со "Спартаком" у нас всегда были соревнования, в жизни мы дружили. Второй день пребываю уже в шоковом состоянии: он был потрясающим человеком, я ему старался помочь вылечиться, но не все в наших силах", - сказал Третьяк.

"Он был очень образованным спортсменом, окончил с золотой медалью математическую школу, один из лучших центральных нападающих наравне со Старшиновым и Петровым, по моему мнению. Умнейший игрок: какие он пасы выдавал Якушеву, которому оставалось только забивать в пустые ворота. Их звено с Якушевым и Шалимовым было потрясающим, и как бы он ни выглядел незаметным, его игра давала успех. Он был скромным, порядочным человеком, мои соболезнования его родным, близким и "Спартаку", - добавил он.

После завершения карьеры Шадрин был главным тренером "Спартака" (1984), старшим тренером СДЮШОР "Спартак", возглавлял юношескую сборную России (1992-1997), являлся вице-президентом "Спартака".