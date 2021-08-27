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Лига Европы

Нападающий "Вильярреала" Морено признан лучшим игроком Лиги Европы в сезоне-2020/21

В прошлом сезоне форвард в составе испанской команды стал победителем Лиги Европы
Херард Морено EPA-EFE/Michael Sohn
Описание
Херард Морено
© EPA-EFE/Michael Sohn

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Нападающий испанского "Вильярреала" Херард Морено стал лучшим игроком Лиги Европы сезона-2020/21. Победитель был объявлен в пятницу во время жеребьевки группового этапа Лиги Европы.

В прошедшем розыгрыше Лиги Европы Морено стал лучшим бомбардиром турнира, забив семь голов и отдав четыре результативные передачи в 12 матчах. "Вильярреал" стал победителем Лиги Европы, обыграв в финале английский "Манчестер Юнайтед" в серии пенальти.

Морено 29 лет, он является воспитанником "Вильярреала". Также игрок выступал за испанские "Мальорку" и "Эспаньол". За сборную Испании форвард провел 16 матчей, забив пять голов.

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