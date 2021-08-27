Команды ПКР по гребле на байдарках и каноэ, бадминтону и паратриатлону прилетели на Игры

ТОКИО, 27 августа. /ТАСС/. Спортсмены команд Паралимпийского комитета России (ПКР) по гребле на байдарках и каноэ, бадминтону и паратриатлону спорта слепых прибыли в Паралимпийскую деревню в Токио. Об этом ТАСС сообщил глава делегации команды ПКР, исполняющий обязанности президента организации Павел Рожков.

"Сегодня в Паралимпийскую деревню заселилась очередная группа спортсменов и персонала спортсменов - 15 членов делегации, - сообщил Рожков. - В соответствии с требованием оргкомитета Игр "Токио-2020" спортсмены и персонал спортсмена должны прибыть в деревню не ранее чем за 5-7 дней до начала соревнований. Ксения Выборных, выступающая в паратриатлоне спорта слепых, выйдет на старт соревнований уже 28 августа. Соревнования по парабадминтону начнутся 1 сентября, а 2 сентября - по гребле на байдарках и каноэ".

Рожков отметил, что гребцы провели заключительный сбор в Москве, команда парабадминтонистов - в Тульской области: "Перед прибытием в Токио команда по гребле на байдарках и каноэ находилась на заключительном тренировочном сборе в Москве на гребном канале "Крылатское", а парабадминтонисты - на Республиканской учебно-тренировочной базе Минспорта России "Ока" в Тульской области. Дополнительное приглашение на Ксению Выборных пришло в Паралимпийский комитет России 22 августа, после чего была оперативно проведена работа по организации ее участия в Играх. Ранее Ксения в полном объеме прошла подготовку к Паралимпийским играм, находясь в резерве команды".