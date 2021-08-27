Пауэрлифтер Асейтуно завоевал первую в истории сборной Сальвадора медаль на Паралимпиаде

ТОКИО, 27 августа. /ТАСС/. Пауэрлифтер из Сальвадора Эрберт Асейтуно стал обладателем бронзовой награды в весовой категории до 59 кг, принеся сборной страны первую в истории Паралимпийских игр медаль. Соревнования проходят в Токио.

Результат сальвадорца составил 184 кг, обладателем золотой награды стал китаец Ци Юнкай (187 кг), серебро на счету египтянина Шерифа Османа (187 кг), пауэрлифтер из Египта уступил представителю Китая по дополнительным показателям. В соревнованиях принимают участие спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата, в них атлеты демонстрируют силу верхней части тела, поднимая снаряд лежа.

Медаль, завоеванная сальвадорцем, стала первой в истории сборной страны на Паралимпиаде, на Олимпийских играх команда Сальвадора наград не имеет.

Асейтуно 35 лет, лучшим достижением спортсмена на чемпионатах мира является шестое место в 2019 году, на прошлой Паралимпиаде в 2016 году он был знаменосцем сальвадорской команды на церемонии открытия. Асейтуно родился с диагнозом "ахондроплазия" (неправильное развитие костей скелета, главным признаком является маленький рост около 125-130 см), ему предрекали не больше трех месяцев жизни после рождения. Свою спортивную карьеру пауэрлифтера он начал в 23 года, свободное время любит проводить, играя в видеоигры.

Лидером общего медального зачета является команда Китая, на ее счету 18 золотых, 10 серебряных и 14 бронзовых наград. На второй строчке располагается сборная Великобритании (9-9-9), на третье - россияне (7-7-10).