"Ак Барс" предложит Зарипову работу в клубе после завершения карьеры хоккеиста

Ранее Зарипов сообщил, что завершит карьеру по окончании сезона-2021/22 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"Я считаю, что после завершения сезона со стороны клуба будет действительно какое-то предложение по продолжению его карьеры как функционера, потому что у него богатый опыт, который он может привнести к нам, поделиться этим опытом. И уже он него зависит, захочет ли он продолжать в системе клуба, либо, возможно, у него другие мысли" - сказал Валиуллин.

Он отметил, что клуб поддержал решение Зарипова о завершении карьеры в качестве хоккеиста по истечении сезона. "Мы будем всячески помогать в разных аспектах в течение сезона" - сказал Валиуллин.

Зарипову 40 лет, он дебютировал в составе "Ак Барса" в 2001 году, предстоящий сезон станет для него 17-м в команде. Всего за казанцев он провел 887 матчей в чемпионатах России и набрал 633 (288 голов + 345 передач) очка. Вместе с клубом он трижды стал обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018), а также чемпионом России 2006 года, обладателем Кубка европейских чемпионов (2007) и Континентального кубка (2008).