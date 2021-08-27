"Ак Барс" ведет переговоры о переходе Хафизуллина из СКА

КАЗАНЬ, 27 августа. /ТАСС/. Защитник СКА Динар Хафизуллин может перейти в казанский "Ак Барс". Об этом сообщил на пресс-конференции перед началом сезона генеральный менеджер клуба Марат Валиуллин.

"На данный момент это игрок СКА. Думаю, у многих клубов есть интерес, потому что это опытный игрок, участник чемпионатов мира, достаточное количество провел игр. Я думаю, что скрывать здесь нечего. Мы действительно общаемся на эту тему с его агентом. Ищем всякие выходы, чтобы Динар был у нас в клубе. СКА действительно с ним хочет расстаться, они ему это объявили. Если мы придем к какому-то компромиссу, к какому-то решению, то мы бы хотели, чтобы он был у нас", - сказал Валиуллин.

Хафизуллин - воспитанник казанской хоккейной школы. С 2004 года играл за "Ак Барс - 2", в 2006 году провел один матч за основную команду. В СКА играет с середины сезона-2013/14.