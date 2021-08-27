Тренер раскритиковал российских регбисток за меркантильное мышление на Олимпиаде

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Многие российские регбистки на Олимпийских играх в Токио думали не об игре, а о посторонних вещах. Об этом на заседании высшего совета Федерации регби России заявил главный тренер сборной России по регби-7 Андрей Кузин.

Россиянки на Играх дошли до четвертьфинала, где уступили будущим победительницам олимпийского турнира новозеландкам. В матчах за 5-8 места российская команда уступила австралийкам и китаянкам.

После отчета о выступлении команды на Играх Кузина попросили рассказать, как улучшить результаты. "Либо игроков меняют, либо тренера, - сказал он. - Многие сейчас думают не о регби, а о своих меркантильных темах. У нас есть много молодых игроков, которые могут хорошо проявить себя на международной арене".

Базовым для женской сборной является московский ЦСКА, который настоял на том, чтобы не менять календарь чемпионата России в интересах сборной, на что указал Кузин в качестве одной из причин неудачного выступления команды на Олимпиаде.

Глава Федерации регби России Игорь Артемьев заявил, что правление решило не менять тренерский штаб женской сборной, однако дал время Кузину разобраться в ситуации и принять решение о своем будущем в команде.

При этом Артемьев выразил сожаление, что никто из ЦСКА не решился выступить на заседании высшего совета федерации по вопросу выступления команды на Олимпиаде.