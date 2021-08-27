Глава федерации регби пообещал исключать из сборной спортсменок за "звездняк" и смуту

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Федерация регби России не допустит, чтобы в национальной команде игроки позволяли себе звездное поведение, высокомерие и дедовщину. Об этом на заседании высшего совета организации заявил ее президент Игорь Артемьев, обсуждая вопрос выступления женской сборной по регби-7 на Олимпиаде в Токио.

Россиянки на Играх дошли до четвертьфинала, где уступили будущим победительницам олимпийского турнира новозеландкам. В матчах за 5-8-е места российская команда уступила австралийкам и китаянкам. Главный тренер команды во время отчета отметил, что многие игроки на Олимпиаде думали не о регби, а о меркантильных вещах.

"Кто-то мог поймать звездную болезнь, и это выбор человека, но команде он не будет полезен, он будет разрушать все вокруг себя, - сказал Артемьев. - Я бы хотел встретиться с командой, поговорить по-человечески. Выход на Олимпиаду и восьмое место не должны разочаровывать, мы могли и не выйти на Олимпиаду. Но есть контраст между тем, что мы ожидали, и увиденным, не за тем мы просыпались в пять утра. И сейчас мы находимся в плену разочарования".

"Но человеческие качества играют большую роль, особенно в игровых видах спорта, - подчеркнул он. - Поэтому кто будет звездиться, ссорить коллектив и вносить смуту - должен будет команду покинуть. В сборной этого быть не должно. Чем больше регалий и заслуг, тем меньше должно быть звездной болезни. Если будут проявления малейшего звездняка и попытка поссориться исходя из высокомерия, прошу немедленно на это реагировать, с удалением из сборной".

Артемьев особо подчеркнул, что "простить высокомерие и дедовщину невозможно". "Таких в сборной не должно быть, несмотря на заслуги", - заявил он.