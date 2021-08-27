Призер Паралимпиады Емельянцев рассказал, что копил силы на финиш финального заплыва

ТОКИО, 27 августа. /ТАСС/. Россиянин Вячеслав Емельянцев копил силы на финиш в заплыве на 200 м вольным стилем на Паралимпиаде. Об этом он рассказал журналистам.

Емельянцев завоевал бронзовую медаль в плавании на 200 м вольным стилем в категории S14, где представлены атлеты с интеллектуальными нарушениями. Он финишировал со временем 1.55,58 секунды. Золотым медалистом стал британский пловец Рис Данн (1.52,40), обновивший мировой рекорд. Серебро у бразильца Габриэля Бандейры (1.52,74).

"Какая была тактика на финал? Я копил силы на финиш, потому что у меня был опыт выступлений на этой дистанции и были случаи, когда их не хватало, - сказал Емельянцев. - Поэтому на этот раз решил выложиться до конца. Ребята попались очень сильные".

"У меня лучший в жизни результат был 1,53 секунды, а они [победитель и серебряный призер] сегодня показали 1,52", - добавил он.