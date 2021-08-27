"Ак Барс" продолжает поиски легионеров на позиции полевых хоккеистов

КАЗАНЬ, 27 августа. /ТАСС/. Казанский хоккейный клуб "Ак Барс" может подписать контракты с иностранцами на позиции полевых игроков. Об этом сообщил на пресс-конференции перед началом сезона генеральный менеджер клуба Марат Валиуллин.

У "Ак Барса" в составе на данный момент три легионера, учитывая, что в заявке на матч можно иметь до пяти иностранных игроков.

"С этой целью мы освобождали легионерскую позицию [Тревора] Мерфи. Рынок только открывается в НХЛ [Национальной хоккейной лиге], игроки проходят первые сборы. И мы полностью контролируем этот процесс. Как только интересные фамилии, за которыми мы следим, будут всплывать, возможно, подписания будут", - сказал Валиуллин.

Он отметил, что клуб будет использовать оставшиеся для иностранных игроков позиции для привлечения полевых хоккеистов, а не вратарей.

Главный тренер "Ак Барса" Дмитрий Квартальнов отметил, что на данный момент на рынке нет игроков, которые подходят уровню клуба. "Мы бы любых хороших игроков пригласили сейчас. Рынок очень скудный, нет тех, кто команду нашего уровня мог бы удовлетворить. Я думаю, что их будет немного, но какие-то люди появятся. Есть игроки за океаном, если не подпишут контракты или будут на просмотре, но надо будет подождать", - сказал Квартальнов.

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября. "Ак Барс" первый матч проведет дома 2 сентября против "Йокерита".