Бегун Вдовин заявил, что растерян из-за серебряной медали Паралимпийских игр

ТОКИО, 27 августа. /ТАСС/. Российский легкоатлет Андрей Вдовин, ставший вторым в беге на 100 метров, находится в растерянности из-за того, что не сумел завоевать золото Паралимпиады в Токио. Об этом он сообщил журналистам.

Финальный забег на 100 метров прошел в пятницу. Победу с мировым рекордом одержал американец Николас Мэйхью (10,95).

"Пока, наверное, я нахожусь в некоторой растерянности - то ли плакать, то ли радоваться, - сказал Вдовин. - В принципе, конечно, готовился на золото. По сути, за все эти годы это, наверное, мое первое официальное поражение. Нет-нет, в 2016 году я проигрывал в Гроссето 200 метров, у меня тогда была травма".

"Маленечко обидненько, что новый спортсмен [Мэйхью], который появился в мае этого года, ставит баснословные мировые рекорды. Я не ожидал от него такой прыти, маленько нахожусь в шоке. Раньше его не было нигде, он был темной лошадкой, но эта темная лошадка побила рекорды на своих национальных соревнованиях", - добавил спортсмен.

Вдовин был знаменосцем команды Паралимпийского комитета России на церемонии открытия Игр в Токио, спортсмен отметил, что сохранял особенный настрой перед стартом. "Да, я принес нашей стране первую медаль в легкой атлетике, но я настраивался на то, что смогу порадовать всю страну первым золотом в атлетике, не зря же меня выбрали знаменосцем команды. Страна верила в меня, надеюсь, не подвел страну. Дальше я 1 сентября выступаю на дистанции 400 метров, а 4 сентября - 200 метров, постараюсь показать всю свою мощь на 400 метрах, там у меня, думаю, запас будет больше", - заключил Вдовин.

Паралимпийские игры завершатся 5 сентября.