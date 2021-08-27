{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Паралимпиада в Токио

Россиянин Хинчагов завоевал золото Паралимпиады в толкании ядра

Хинчагов выступал в категории спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата
Альберт Хинчагов Carmen Mandato/Getty Images
Описание
Альберт Хинчагов
© Carmen Mandato/Getty Images

ТОКИО, 27 августа. /ТАСС/. Россиянин Альберт Хинчагов завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в Токио в толкании ядра.

Он показал результат 15,78 метра. Хинчагов выступал в категории F37 (лица с поражением опорно-двигательного аппарата).

Хинчагову 24 года, он является чемпионом мира, Европы и России. С 2019 года легкоатлет входит в паралимпийскую сборную России. В свободное время Хинчагов увлекается путешествиями.

Российские спортсмены, завоевавшие восемь золотых, семь серебряных и десять бронзовых наград, занимают третье место в медальном зачете. На первой строчке располагается команда Китая (18-11-14), вторыми идут британцы (9-9-9).

Теги
Паралимпиада в Токио
Паралимпиада в Токио
Потапова посвятила бронзу Паралимпиады дочери, за зрение которой боролась восемь лет
В 2013 году у дзюдоистки родилась дочь, которой врачи диагностировали рак, ребенок мог потерять глаз
Потапова посвятила бронзу Паралимпиады дочери, за зрение которой боролась восемь лет
Читать полностью