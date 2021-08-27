Рахимов: "Спартак" должен избавиться от разногласий перед стартом в Лиге Европы

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Пауза на матчи сборных должна пойти на пользу футбольному клубу "Спартак", красно-белые должны избавиться от разногласий перед началом выступления в Лиге Европы. Такое мнение ТАСС высказал двукратный чемпион России в составе столичной команды, бывший защитник сборной России Рашид Рахимов.

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы прошла в пятницу в Стамбуле. По ее итогам определились соперники двух российских клубов, которые выступят в этом турнире. "Спартак" сыграет с итальянским "Наполи", английским "Лестером" и польской "Легией". "Локомотив" встретится с итальянским "Лацио", французским "Марселем" и турецким "Галатасараем".

"У "Спартака" непростая группа, - сказал Рахимов. - Если будем говорить о группе "Спартака", надо сказать, что "Лестер" в последние два-три года показывает достаточно хороший футбол, "Наполи" поменял тренера, но тот футбол, которые они ставили, будет и при Лучано Спаллетти. Ему хорошо знакома наша лига, хорошо знаком "Спартак". А "Легия" в последние годы была лидером польского чемпионата, это достаточно качественная команда, в ее составе есть опытные игроки".

"Спартак" в восьми официальных матчах сезона-2021/22 под руководством нового главного тренера Руя Витории потерпел пять поражений, одержав две победы, а также один раз сыграв вничью. В турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые после шести туров с семью очками занимают девятое место. Отставание от занимающего первую строчку "Зенита" составляет семь очков.

В начале августа клуб покинул спортивный директор Дмитрий Попов, принимавший активное участие в приглашении Витории. В интервью изданию "Спорт-Экспресс" функционер заявлял, что не может "мириться с откровенным недоверием к своей работе", отметив, что "единственное, что в таких условиях остается сделать, - это уйти". По его словам, при формировании состава учитывалась позиция бывшего главного тренера команды Доменико Тедеско, а супруга владельца клуба Леонида Федуна Зарема Салихова неоднократно публично (в своем Telegram-канале) унижала его. Попов отметил, что последней каплей стал несостоявшийся трансфер правого защитника аргентинского клуба "Ривер Плейт" Гонсало Монтиэля, хотя "Спартак" ищет игрока на эту позицию.

"В той форме и том психологическом состоянии, в котором сейчас находится "Спартак", мне кажется, им очень важна пауза на матчи сборных для того, чтобы убрать все [негативные] моменты, которые есть. Все прекрасно понимают, что у команды много болельщиков, все переживают. Мне кажется, эта пауза подошла вовремя - сейчас нужно объединиться; не должно быть разногласий и моментов, которые вредят команде. Шанс "Спартака" в единстве", - резюмировал бывший защитник красно-белых.