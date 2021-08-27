Потапова посвятила бронзу Паралимпиады дочери, за зрение которой боролась восемь лет

47-летняя спортсменка выступает в дзюдо спорта слепых в весовой категории до 48 кг. Многократный призер чемпионатов мира, победительница и призер чемпионатов Европы, она выступала ранее на трех Паралимпиадах (2004, 2008, 2012), на которых также выигрывала бронзу. Повторила она этот успех и в Токио. Но главную победу одержала не на татами, а в жизни, сумев спасти зрение своей дочери Стефании.

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Российская дзюдоистка Виктория Потапова посвятила бронзовую медаль Паралимпийских игр в Токио своей дочери, за зрение которой боролась последние восемь лет. Об этом рассказал ТАСС ее тренер Ислам Ибрагимов.

К Ибрагимову, который набирал группу незрячих для занятий дзюдо, Потапова попала в 2000 году, когда работала на предприятии Всероссийского общества слепых. "Я сам слабовидящий спортсмен, поэтому мы с Викой давно уже работаем. После Игр в Лондоне ее готовил другой тренер - Алексей Николаевич Котов, это их победа. Но она достаточно близкий и родной человек и проделала огромный труд", - вспомнил тренер.

В 1,5 года у будущей спортсменки была обнаружена ретинобластома - редкая злокачественная опухоль глаза. Девочка перенесла операцию, химиотерапию, в результате чего удалось сохранить около 10% зрения. Однако потом болезнь вернулась, в результате чего зрение полностью пропало с 10 лет. Училась она в интернате для слепых, там начала ходить на спортивную гимнастику, плавание, а потом попробовала себя еще и в лыжном спорте.

В дзюдо Потапова пришла, так как, по ее собственным словам, ей приходилось не раз убегать от приставаний нетрезвых граждан. Возможно, ее к этому побудил и случай, когда в метро ее столкнули на рельсы метро. Потапова не погибла только потому, что сгруппировалась и поезд проехал над ней.

Борьба за зрение Стефании

Следующее испытание Потаповой было суждено пройти уже после третьей Паралимпиады. В 2013 году у нее родилась дочь, которой врачи диагностировали рак, ребенок мог потерять глаз. В России Стефании, которой тогда было 2,5 месяца, глаз могли лишь удалить. Вернуть зрение можно было в одной из немецких клиник, но для этого требовалось 13 тыс. евро, а также расходы на перелет и проживание.

Тогда таких денег у ее семьи не было. Позже стало известно, что необходимое лечение могла предоставить одна из клиник в США. Семье Потаповой удалось туда поехать, но к сожалению, время было упущено, и правый глаз девочке пришлось удалить. Левый, в котором было обнаружено аж восемь опухолевых заболеваний, удалось спасти благодаря собранным деньгам на первый этап лечения. Стефания прошла четыре курса интраартериальной химиотерапии, опухоли ей прижгли лазером, благодаря чему опухоль стала неактивной, область зрения увеличилась.

Бронза - это победа

Паралимпиаду в Рио-де-Жанейро Потапова пропустила, как и остальные российские паралимпийцы. Бронзу Игр в Токио Ибрагимов иначе как победой не назвал.

"Девять лет мы не были на Паралимпийских играх, спустя это время она очень многое пережила, в частности, большую жизненную драму: тяжелую болезнь, болезнь дочери. Свою победу она посвятила дочери, родным и близким. Она очень сильно этого заслуживала, и я счастлив, что у нее это получилось", - сказал он.

"Дочь - ее огромный мотиватор, она ее любит, это смысл ее жизни. Только максимум она может сожалеть, что дочка быстро растет, боится упускать время проводить с ней. Напрашивается, конечно, высказывание, что те трудности закалили и сформировали характер Вики. Но лучше бы их не было, хуже бы она не выступала", - добавил он.