Участница Паралимпиады всадница Полякова: лошадь меня сломала, лошадь и вернула к жизни

ТОКИО, 27 августа. /ТАСС/. Юлия Полякова попала на Паралимпийские игры в Токио, вскочив на ступеньку уходящего поезда, - российская всадница получила возможность выступить на Играх, заменив другую спортсменку российской сборной, лошадь которой в самый ответственный момент захромала. Это спорт, такие вещи случаются. Но не со всеми случаются истории, подобные той, что пришлось пережить матери трех детей, успешной женщине, оказавшейся парализованной в 33 года. Это произошло с ней всего около полутора лет назад - в начале 2020-го.

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"Я изначально занималась конкуром, у меня были выездковые лошади, и это было моим хобби - упражнялась и готовила лошадей под выездку. Конкур - это мое. Когда прыгаешь метр, ты получаешь адреналин на этой высоте, и хочется еще выше. И если лошадь тебе позволяет, это моральное удовлетворение. Я доходила до высоты 140 см, а потом все с нуля, потому что эту лошадь сразу покупали. А два года назад заезжала молодую лошадь и упала, не успев на нее сесть. Сломала шею и оказалась полностью парализована", - рассказала ТАСС Полякова. "Семья просто в шоке была, а я к судьбе так отношусь - раз это случилось, значит зачем-то это нужно было, - сказала всадница. - Теперь выяснилось зачем - я на Паралимпиаде, а ведь я всегда мечтала выступить на крупных стартах, у меня всегда были такие амбиции. Не случись всего этого, оказалась бы я здесь? Вряд ли - Россия на Олимпиаде в конкуре вообще не выступает, у нас таких лошадей в России попросту нет". Восстановиться помогла лошадь Оказавшись парализованной, Полякова не думала о паралимпийских целях, главным для нее было восстановление, а первым желанием - снова сесть на лошадь. "Я знала, что мне нужно сесть на лошадь, и сделать это нужно как можно скорее. Когда все это случилось, меня срочно прооперировали - был сломан шейный позвонок, туда поставили железную пластину. Потом отпустили домой - дело было в разгар ковида, а я рвалась в коридор, чтобы ездить на ходунках. Меня в палату гонят, а я говорю "мне надо ходить", - поведала спортсменка. Полякова сразу же обозначила задачу работавшей с ней массажистке: "Я сказала ей, что мне надо любым способом оказаться с лошадью, как угодно, хоть ползком - лошадь меня сломала, лошадь меня и восстановит. Я понимала, что пока я не сяду на лошадь, дело не пойдет, сколько бы массажист с тобой не занимался. Вопрос в мышечной памяти в том числе - надо было вспоминать, как это делалось".

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С задачей всадница справилась, добралась до лошади, на которой ее водили по кругу "в ручном режиме". "Я сразу почувствовала, как начала "включаться" спина, - отметила Полякова. - Связи, сигналы, которые раньше передавались через спинной мозг, начали появляться снова. Ту лошадь звали Майра, это была лошадь моей сестры, она мне дала ее покататься - небольшого росточка, спокойная, беспородная, точнее помесь пород. Потом на ней же я выступила на первом своем чемпионате Московской области по паралимпийским видам. Понимала ли она, что со мной было? Думаю, не особо". "Майра была очень удобной, и ни на одной другой лошади я сидеть на тот момент не могла - любая тряска у меня вызвала реально сильную боль, - рассказала спортсменка. - Мне нужно было что-то спокойное, что-то, что еле бегает, и Майра мне подошла - на первых соревнованиях мы выиграли два дня из трех, потом я оказалась на чемпионате России, поехала туда уже на другой - Твенти ван, удобный, статный, большого роста - тяжеловато было, он более амплитудный, но есть такое слово - "надо". С ним я выиграла чемпионата страны и попала в сборную". "Семья - это очень важно" Конный спорт в олимпийской семье всегда стоял особняком - удовольствие это недешевое, позволить себе такое может не каждый. "Да, финансово это очень непростая ситуация, - подтвердила Полякова. - Выехать на турнир - и я говорю про рядовые старты в той же Европе, это колоссальные деньги. Чтобы выехать на турнир, и стать там не последним, должна быть действительно хорошая лошадь, которая стоит немалых денег. Плюс тренер, который эту лошадь не "ушатает", а выведет дальше, "в люди". "Мои родители - преподаватели философии в МГУ, и никакого отношения к конному спорту не имеют, но в девять лет я сказала им - "хочу ездить на лошадке", - рассказала спортсменка. - Я сама нашла, где мне заниматься, нашла бесплатный кружок - семья была далеко не богатой, и маме с папой оставалось только дать согласие на мои занятия. Маме это было непросто, но она написала заявление, чтобы меня приняли. Сейчас родители дома, с детьми, а мы с мужем здесь, в Токио". "Когда со мной все это случилось, конечно, финансово было непросто - я перестала работать, и все заботы легли на плечи мужа - он у меня тренер, мастер спорта по конкуру, я его тоже на конюшне "нашла", - рассмеялась Полякова. - Юрий взял моих лошадей, стал и с ними работать, и сестра помогла - она тоже пошла по моим стопам, на шесть лет меня младше. Мы вместе справились. Семья - это очень важно для человека". Риск оправдался "Перед выездом команды в Нидерланды мне сказали - ищи лошадь, у нас человека в команде не хватает, - рассказала Полякова. - Найдешь - поедешь. Это был риск со стороны нашего главного тренера Евгения Руднева - мне одолжили лошадь перед самым выездом в Нидерланды, я на ней не ездила. Но он взял на себя такую ответственность. Однако и мне не хотелось его подставить, ведь мне доверили. Мы поехали и выполнили квалификацию на Игры". "Я очень хочу поблагодарить Евгения Руднева и Владислава Колосова, - отметила Полякова. - Если бы не они, меня здесь, наверное, не было. Когда я получила травму, Колосов, бывший троеборец, сразу позвонил мне и сказал "восстанавливайся быстрее, возьмем тебя в команду". Ориентировал меня, где нужно выступать, что нужно делать. Когда показала себя, меня заметил Руднев. Он очень классный - менеджер, который все организовывает для нас. Это бесценный человек, благодаря которому наша голова от организационных вопросов свободна. Решает вопросы от логистики до сена и опилок, до кормов".

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