Сборная России завоевала девять медалей в третий день Паралимпиады

ТОКИО, 27 августа. /ТАСС/. Сборная России завоевала три золотые, две серебряные и четыре бронзовые награды в третий соревновательный день Паралимпийских игр в Токио.

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Обладателями золотых медалей стали пловчиха Валерия Шабалина (200 м вольным стилем), легкоатлет Альберт Хинчагов (толкание ядра) и шпажисты Максим Шабуров, Александр Кузюков, Артур Юсупов и Никита Нагаев (запасной), победившие в командном первенстве.

Серебряные медали завоевали пловчиха Дарья Пикалова (100 м на спине) и легкоатлет Андрей Вдовин (бег на 100 м).

Бронзовые награды сборной России принесли пловец Вячеслав Емельянцев (200 м вольным стилем), дзюдоистки Виктория Потапова (в весовой категории до 48 кг) и Алеся Степанюк (до 52 кг), а также российские шпажистки Виктория Бойкова, Алена Евдокимова, Юлия Майя и Людмила Васильева (запасная), ставшие третьими в командном первенстве.

По итогам третьего соревновательного дня российские спортсмены занимают третье место в медальном зачете, выиграв 9 золотых, 7 серебряных и 10 бронзовых наград. На первой строчке располагается команда Китая (20-11-14), вторыми идут британцы (9-10-9).

В субботу будет разыграно 55 комплектов медалей. Паралимпийские игры завершатся 5 сентября.