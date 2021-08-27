Сборная России завоевала девять медалей в третий день Паралимпиады

ТОКИО, 27 августа. /ТАСС/. Сборная России завоевала три золотые, две серебряные и четыре бронзовые награды в третий соревновательный день Паралимпийских игр в Токио.
Обладателями золотых медалей стали пловчиха Валерия Шабалина (200 м вольным стилем), легкоатлет Альберт Хинчагов (толкание ядра) и шпажисты Максим Шабуров, Александр Кузюков, Артур Юсупов и Никита Нагаев (запасной), победившие в командном первенстве.
Серебряные медали завоевали пловчиха Дарья Пикалова (100 м на спине) и легкоатлет Андрей Вдовин (бег на 100 м).
Бронзовые награды сборной России принесли пловец Вячеслав Емельянцев (200 м вольным стилем), дзюдоистки Виктория Потапова (в весовой категории до 48 кг) и Алеся Степанюк (до 52 кг), а также российские шпажистки Виктория Бойкова, Алена Евдокимова, Юлия Майя и Людмила Васильева (запасная), ставшие третьими в командном первенстве.
По итогам третьего соревновательного дня российские спортсмены занимают третье место в медальном зачете, выиграв 9 золотых, 7 серебряных и 10 бронзовых наград. На первой строчке располагается команда Китая (20-11-14), вторыми идут британцы (9-10-9).
В субботу будет разыграно 55 комплектов медалей. Паралимпийские игры завершатся 5 сентября.
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Всего
|1
|Китай
|20
|11
|14
|45
|2
|Великобритания
|9
|10
|9
|28
|3
|Россия
|9
|7
|10
|26
|4
|Австралия
|7
|4
|8
|19
|5
|США
|6
|5
|1
|12
|6
|Бразилия
|6
|4
|7
|17
|7
|Нидерланды
|5
|4
|3
|12
|8
|Италия
|4
|5
|4
|13
|9
|Украина
|3
|13
|6
|22
|10
|Азербайджан
|3
|0
|2
|5