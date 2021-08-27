Рахимов считает, что "Локомотив" может побороться за второе место в группе Лиги Европы

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы прошла в пятницу в Стамбуле. "Локомотив" встретится с итальянским "Лацио", французским "Марселем" и турецким "Галатасараем".

"Мне кажется, что "Локомотив" может побороться за второе место в группе, - сказал Рахимов. - "Лацио" поменял тренера, пришел [Маурицио] Сарри, насколько я знаю, он поменял схему на 4-3-3, он будет играть достаточно высоко, пытаться играть вертикально. То же самое ждет "Локомотив", с приходом [Ральфа] Рангника (в июле он был назначен на должность руководителя московского клуба по спорту и развитию - прим. ТАСС) он будет играть в высокий футбол. Как говорят в немецком футболе, "Локомотив" будет обороняться вперед, это значит, что нужно будет постоянно оказывать давление на игроков, владеющих мячом. Рангник ставил на владение мячом, важнее было играть в прессинге, будет интересно посмотреть на это противостояние".

"Что касается "Марселя", то это достаточно нестабильная команда, но на кураже может показать хороший футбол. Там тоже есть игроки, которые нам уже знакомы - Ундер, Гендузи, Пайет, но все-таки стабильности не хватает. Мне кажется, что "Локомотиву" по силам играть и с "Марселем", и с "Галатасараем", который ровного и стабильного футбола не показывает", - отметил собеседник агентства.

Групповой этап Лиги Европы стартует 16 сентября. Матчи состоятся 30 сентября, 21 октября, 4 и 25 ноября, а также 9 декабря. Финал Лиги Европы состоится 18 мая 2022 года в испанской Севилье.