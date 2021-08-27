Матыцин поздравил российских легкоатлетов с завоеванием двух наград на Паралимпиаде

В пятницу Хинчагов завоевал золотую медаль в толкании ядра в категории F37 (поражение опорно-двигательного аппарата). Вдовин стал вторым в беге на 100 м в категории T37 (поражение опорно-двигательного аппарата).

"Поздравляю Альберта Хинчагова и Андрея Вдовина с завоеванием золота и серебра Игр в Токио! Это первые награды нашей команды в легкой атлетике на Паралимпиаде-2020. Альберт Хинчагов, чемпион мира и Европы, блестяще провел соревнования и продемонстрировал невероятную стабильность. В четырех попытках из шести он показал результат, который позволил бы ему сегодня одержать победу", - сказал Матыцин.

"Андрей Вдовин, знаменосец нашей команды на церемонии открытия Паралимпиады, многократный чемпион мира и Европы, был одним из претендентов на медали Игр на дистанции 100 м. В финале наш спортсмен уступил только рекордсмену мира из США и завоевал свою первую паралимпийскую награду - серебро. Поздравляю с успехом наших спортсменов, тренеров национальной команды и Паралимпийский комитет России. Желаю российским легкоатлетам удачи на Играх в Токио", - добавил министр.

По итогам третьего соревновательного дня российские спортсмены занимают третье место в медальном зачете, выиграв 9 золотых, 7 серебряных и 10 бронзовых наград. На первой строчке располагается команда Китая (20-11-14), вторыми идут британцы (9-10-9). Паралимпийские игры завершатся 5 сентября.