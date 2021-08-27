Тищенко считает, что проведение Дня бокса хорошо скажется на развитии вида спорта в России

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Проведение Международного дня бокса в Москве окажет благоприятное влияние на развитие этого вида спорта в России. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира, Европы и России Алексей Тищенко.

В пятницу в "Лужниках" проходят праздничные мероприятия, посвященные празднованию Международного дня бокса, которые организовала Международная федерация бокса (AIBA). Тищенко является капитаном сборной команды России, которая принимает участие в матчевой встрече со сборной мира.

"Здорово, что есть такой день в календаре наших праздников, день именно нашего вида спорта, - сказал Тищенко. - Конечно, все это делается для подрастающего поколения, для развития и популяризации бокса, чтобы как можно больше ребят приходили в секции и занимались. Благодаря этому будет расти конкуренция, мы сможем выявить больше талантов, ну и, конечно, тогда будем лучше выступать, зарабатывать больше медалей на международных турнирах".

"Конечно, влияние таких мероприятий на вид спорта ощущается. Люди уже привыкли к ним, уже ждут: в этом году в связи со сменой даты два раза поздравления принимали. Приятно, что столица нашей родины всегда устраивает такие масштабные праздники - и рекорды Гиннесса, России устанавливаются, проводятся турниры, действительно чувствуется праздник спорта, праздник бокса. Я уверен, что это благоприятно скажется на развитии бокса", - отметил собеседник ТАСС.

Международный день бокса проходит в пятый раз, в 2021 году AIBA перенесла дату праздника с 22 июля на 27 августа.