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Фигурное катание

Этап серии Гран-при по фигурному катанию перенесен из Китая в Италию

Соревнования пройдут в Турине с 4 по 7 ноября

ТАСС, 27 августа. Китайский этап серии Гран-при по фигурному катанию в Чунцине перенесен в итальянский Турин. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Соревнования состоятся согласно расписанию с 4 по 7 ноября. Сообщается, что китайская сторона сообщила ISU о невозможности принять турнир.

Помимо Турина на проведение турнира претендовали венгерский Дебрецен и американский Норвуд.

Этап в Турине является третьим в календаре, первый пройдет в Лас-Вегасе с 22 по 24 октября. Этап в Сочи состоится с 26 по 28 ноября.

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Фигурное катание
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