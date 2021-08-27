Этап серии Гран-при по фигурному катанию перенесен из Китая в Италию

ТАСС, 27 августа. Китайский этап серии Гран-при по фигурному катанию в Чунцине перенесен в итальянский Турин. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Соревнования состоятся согласно расписанию с 4 по 7 ноября. Сообщается, что китайская сторона сообщила ISU о невозможности принять турнир.

Помимо Турина на проведение турнира претендовали венгерский Дебрецен и американский Норвуд.

Этап в Турине является третьим в календаре, первый пройдет в Лас-Вегасе с 22 по 24 октября. Этап в Сочи состоится с 26 по 28 ноября.