Горчинский: полуфинал ЧМ по пляжному футболу будет тяжелым из-за потерь в составе сборной

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Сборной России по пляжному футболу будет тяжело в полуфинальном матче чемпионата мира против команды Швейцарии, так как из-за дисквалификации не сыграют Алексей Макаров, Федор Земсков и Артур Папоротный. Такое мнение ТАСС высказал двукратный чемпион мира в составе российской сборной Юрий Горчинский.

В четверг сборная России обыграла команду Испании со счетом 4:2 и вышла в полуфинал чемпионата мира. Во время игры Макаров и Земсков получили вторые желтые карточки и были удалены. В полуфинальном матче против швейцарцев также не сыграет Папоротный, который получил вторую желтую карточку на турнире. Матч между сборными России и Швейцарии состоится 28 августа и начнется в 18:00 мск.

"То, что испанцы начнут провоцировать Макарова, мне было понятно еще до игры, - сказал Горчинский. - Все знают, что там разбирали даже бег Макарова, как он бегает, как ставит локти. Как по мне, он держался очень долго, вел себя терпеливо, за выдержку ему пятерка, я думал, что его раньше удалят. Что касается карточек, одно удаление они использовали, во втором они сами начали чудить, поэтому их наказал Папоротный".

"Наверное, для всех стало неожиданностью, что он так пробежит вперед в меньшинстве, накрутит четвертых соперников и в принципе закончит матч. Случились удаления Макарова и Земскова, Папоротный получил вторую желтую карточку на турнире, а также голкипер [Станислав] Кошарный, кажется, с травмой ушел, поэтому со швейцарцами будет очень сложно. Но опять же бывало, что и вшестером выигрывали межконтинентальный кубок 2013 года, но все же заявка 14 человек, два вратаря полноценных есть", - добавил собеседник агентства.

Команда Швейцарии изначально не смогла завоевать право сыграть на чемпионате мира, она заняла место сборной Украины, которая стала второй в европейской квалификации, но отказалась от участия в турнире. "Будет сложно, но я думаю, что ребята справятся, и не такое проходили, - отметил Горчинский. - Швейцарцы не должны были участвовать на чемпионате мира, но так как украинцы отказались, они приехали и преподносят сюрприз за сюрпризом. Команда на ходу, поэтому, конечно, будет тяжело".

Чемпионат мира по пляжному футболу проводится раз в два года, впервые мировое первенство проходит в России. Рекордсменом по победам является сборная Бразилии (14 раз), команда России побеждала на турнире дважды (2011, 2013), швейцарцы ни разу не завоевали трофей.