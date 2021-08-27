Канчельскис: "Манчестер Юнайтед" после возвращения Роналду сможет бороться за чемпионство

"Манчестер Юнайтед" 27 августа объявил о достижении соглашения с итальянским "Ювентусом" о переходе португальского форварда Криштиану Роналду. 36-летний футболист перейдет при условии согласования контракта, получения визы и успешного прохождения медицинского обследования. Ранее Sky Sports сообщал, что игрок может продолжить карьеру в "Манчестер Сити".

"Думаю, это хороший выбор, правильное решение, - сказал Канчельскис. - Все-таки он играл в "Манчестере", его все помнят. Еще пару сезонов он там поиграет и наведет шороху. В Англии он еще попылит, там другой футбол, не такой как в Италии, более открытый. Роналду любит такой футбол".

Собеседник агентства считает, что после подписания контракта португалец снова будет играть под седьмым номером, под которым с 1991 по 1995 год выступал Канчельскис. В настоящее время под этим номером за "Манчестер Юнайтед" выступает уругвайский форвард Эдинсон Кавани. "Думаю, ему дадут [семерку], потому что это еще и бизнес. Это будут большие деньги, в свое время, когда Андрей Шевченко переходил из "Милана" в "Челси", половину денег, которые за него заплатили, клуб отбил атрибутикой", - отметил он.

Летом 2021 года состав "Манчестер Юнайтед" пополнили английский правый вингер германской "Боруссии" из Дортмунда Джейдон Санчо, французский центральный защитник испанского "Реала" Рафаэль Варан и английский вратарь "Астон Виллы" Том Хитон. "Думаю, сейчас МЮ способен [бороться за титул чемпиона Англии]. Почему бы и нет? Атака сейчас у "Юнайтед" очень приличная, с приходом Роналду они на это способны", - добавил бывший полузащитник английского клуба.

"Сколько голов и передач ждать от Роналду в этом сезоне? Нельзя прогнозировать, это же футбол, зависит от того, в какой он форме, может быть травма. Но он всегда больше 20 забивал, можно рассчитывать на это", - резюмировал Канчельскис.

Карьера и статистика Криштиану Роналду

Португалец с 2003 по 2009 год выступал за "Манчестер Юнайтед", в который перешел из португальского "Спортинга", он три раза стал чемпионом Англии, победителем Кубка Англии и обладателем Лиги чемпионов. Всего он провел за английский клуб 292 матча, в которых забил 118 голов и отдал 69 результативных передач.

Из "Манчестер Юнайтед" португалец отправился в мадридский "Реал", в котором играл с 2009 по 2018 год. Он дважды выиграл чемпионат Испании и Кубок Испании, четыре раза победил в Лиге чемпионов и дважды - в Суперкубке УЕФА. Он принял участие в 438 матчах клуба, забив 450 мячей и отдав 132 результативные передачи.

Роналду 36 лет, португалец является пятикратным обладателем "Золотого мяча", лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, лучшим бомбардиром чемпионатов Европы, лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира, а также лучшим бомбардиром в истории "Реала". Португалец побеждал на чемпионате Европы (2016), также в его активе серебро и бронза европейских первенств.