Роналду заявил, что "Ювентус" навсегда останется в его сердце

ТАСС, 27 августа. Португальский футболист Криштиану Роналду признался, что итальянский футбольный клуб "Ювентус" навсегда останется в его сердце. Об этом он написал в своем Instagram .

Ранее стало известно, что "Манчестер Юнайтед" достиг соглашения с "Ювентусом" о переходе 36-летнего португальца.

"Сегодня я покидаю удивительный клуб, самый большой в Италии и один из самых больших во всей Европе. Я отдал свое сердце и душу за "Ювентус", я всегда буду любить Турин. Болельщики всегда уважали меня, и я старался поблагодарить их за это, сражаясь за них в каждой игре, в каждом сезоне и турнире. В конце концов, мы все можем оглянуться назад и понять, что достигли великих вещей, не всего, чего хотели, но все же мы написали вместе довольно красивую историю", - написал Роналду.

"Я всегда буду одним из вас. Теперь вы часть моей истории, а я чувствую, что я - часть вашей. Италия, "Ювентус", Турин, болельщики - вы навсегда в моем сердце", - добавил он.

Роналду 36 лет, португалец является пятикратным обладателем "Золотого мяча", пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. Ранее Роналду играл за португальский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", испанский "Реал".