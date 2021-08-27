"Динамо" сыграло вничью с "Локомотивом" в матче чемпионата России

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" со счетом 1:1 сыграл вничью с "Локомотивом" в домашнем матче шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. Встреча проходила на "ВТБ-Арене".
У "Динамо" гол забил Себастьян Шиманский (41-я минута), в составе "Локомотива" отличился Федор Смолов (23). Форвард железнодорожников забил шестой гол в чемпионате, выйдя на первое место в списке бомбардиров. Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов был удален с поля на 94-й минуте за вторую желтую карточку.
На 73-й минуте у железнодорожников дебютировал французский полузащитник Алексис Бека-Бека, перешедший в команду из французского "Кана".
В составе "Локомотива" по причине травм отсутствовали нападающий Зе Луиш, полузащитник Антон Миранчук и защитник Мурило. У "Динамо" из-за повреждения отсутствовал нападающий Даниил Лесовой.
Железнодорожники не могут обыграть "Динамо" с 2019 года - в четырех последних матчах бело-голубые одержали две победы, два матча завершились вничью.
"Динамо" занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. "Локомотив" идет четвертым с 12 очками в активе. В следующем туре бело-голубые примут "Нижний Новгород", "Локомотив" дома сыграет с самарскими "Крыльями Советов". Матчи пройдут после перерыва на игры сборных.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|6
|4
|2
|0
|13-7
|14
|2
|Динамо
|5
|4
|1
|1
|10-6
|13
|3
|Сочи
|6
|4
|0
|2
|9-4
|12
|4
|Локомотив
|6
|3
|3
|0
|10-6
|12
|5
|Рубин
|5
|3
|2
|0
|8-3
|11
|6
|ЦСКА
|6
|3
|0
|3
|8-6
|9
|7
|Ахмат
|6
|3
|0
|3
|8-9
|9
|8
|Нижний Новгород
|6
|2
|2
|2
|7-7
|8
|9
|Спартак
|6
|2
|1
|3
|5-6
|7
|10
|Крылья Советов
|6
|2
|1
|3
|6-7
|7
|11
|Химки
|6
|1
|3
|2
|5-9
|6
|12
|Краснодар
|5
|2
|0
|3
|9-8
|6
|13
|Уфа
|6
|1
|2
|3
|7-9
|5
|14
|Ростов
|6
|1
|2
|3
|7-12
|5
|15
|Арсенал
|6
|1
|1
|4
|7-13
|4
|16
|Урал
|6
|0
|2
|4
|2-9
|2