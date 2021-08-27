"Динамо" сыграло вничью с "Локомотивом" в матче чемпионата России

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" со счетом 1:1 сыграл вничью с "Локомотивом" в домашнем матче шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. Встреча проходила на "ВТБ-Арене".

"Химки" сыграли вничью с "Нижним Новгородом" в матче чемпионата России по футболу

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У "Динамо" гол забил Себастьян Шиманский (41-я минута), в составе "Локомотива" отличился Федор Смолов (23). Форвард железнодорожников забил шестой гол в чемпионате, выйдя на первое место в списке бомбардиров. Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов был удален с поля на 94-й минуте за вторую желтую карточку.

На 73-й минуте у железнодорожников дебютировал французский полузащитник Алексис Бека-Бека, перешедший в команду из французского "Кана".

В составе "Локомотива" по причине травм отсутствовали нападающий Зе Луиш, полузащитник Антон Миранчук и защитник Мурило. У "Динамо" из-за повреждения отсутствовал нападающий Даниил Лесовой.

Железнодорожники не могут обыграть "Динамо" с 2019 года - в четырех последних матчах бело-голубые одержали две победы, два матча завершились вничью.

"Динамо" занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. "Локомотив" идет четвертым с 12 очками в активе. В следующем туре бело-голубые примут "Нижний Новгород", "Локомотив" дома сыграет с самарскими "Крыльями Советов". Матчи пройдут после перерыва на игры сборных.