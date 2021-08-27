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Футбол в России

"Динамо" сыграло вничью с "Локомотивом" в матче чемпионата России

Встреча завершилась со счетом 1:1
Арсен Захарян ("Динамо") и Рифат Жемалетдинов ("Локомотив") Антон Новодережкин/ТАС
Описание
Арсен Захарян ("Динамо") и Рифат Жемалетдинов ("Локомотив")
© Антон Новодережкин/ТАС

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" со счетом 1:1 сыграл вничью с "Локомотивом" в домашнем матче шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. Встреча проходила на "ВТБ-Арене".

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У "Динамо" гол забил Себастьян Шиманский (41-я минута), в составе "Локомотива" отличился Федор Смолов (23). Форвард железнодорожников забил шестой гол в чемпионате, выйдя на первое место в списке бомбардиров. Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов был удален с поля на 94-й минуте за вторую желтую карточку.

На 73-й минуте у железнодорожников дебютировал французский полузащитник Алексис Бека-Бека, перешедший в команду из французского "Кана".

В составе "Локомотива" по причине травм отсутствовали нападающий Зе Луиш, полузащитник Антон Миранчук и защитник Мурило. У "Динамо" из-за повреждения отсутствовал нападающий Даниил Лесовой.

Железнодорожники не могут обыграть "Динамо" с 2019 года - в четырех последних матчах бело-голубые одержали две победы, два матча завершились вничью.

"Динамо" занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. "Локомотив" идет четвертым с 12 очками в активе. В следующем туре бело-голубые примут "Нижний Новгород", "Локомотив" дома сыграет с самарскими "Крыльями Советов". Матчи пройдут после перерыва на игры сборных.

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит642013-714
2Динамо541110-613
3Сочи64029-412
4Локомотив633010-612
5Рубин53208-311
6ЦСКА63038-69
7Ахмат63038-99
8Нижний Новгород62227-78
9Спартак62135-67
10Крылья Советов62136-77
11Химки61325-96
12Краснодар52039-86
13Уфа61237-95
14Ростов61237-125
15Арсенал61147-134
16Урал60242-92

 

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