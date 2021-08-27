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Паралимпиада в Токио

Матыцин: российские фехтовальщики продолжают творить историю на Паралимпийских играх

В пятницу россияне завоевали золото в мужских командных соревнованиях по фехтованию на шпагах, женская сборная выиграла бронзу
Министр спорта России Олег Матыцин Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Министр спорта России Олег Матыцин
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Российские фехтовальщики на Паралимпийских играх в Токио продолжают творить историю. Такое мнение высказал министр спорта Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

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Ранее в пятницу Максим Шабуров, Александр Кузюков, Артур Юсупов и Никита Нагаев (запасной) завоевали золотую медаль в мужских командных соревнованиях по фехтованию на шпагах. Виктория Бойкова, Алена Евдокимова, Юлия Майя и Людмила Васильева (запасная) стали обладательницами бронзовых медалей.

"Поздравляю наши мужскую и женскую команды по фехтованию на шпагах с золотом и бронзой Игр в Токио. Наши спортсмены продолжают творить историю на Паралимпиаде в Японии - эти награды стали первыми, завоеванными российскими фехтовальщиками в командных паралимпийских соревнованиях в этом виде спорта. Российская мужская команда в финале в красивой борьбе взяла верх над сильной сборной Китая со счетом 45:39", - сказал министр.

"Женская команда во встрече за бронзу уверенно одержала победу над соперницами из Гонконга - 45:34. Поздравляю с этим успехом тренеров национальной команды и Паралимпийский комитет России. Удачи нашим фехтовальщикам на Играх в Токио. Мы гордимся их результатами", - добавил министр.

По итогам третьего соревновательного дня российские спортсмены занимают третье место в медальном зачете, выиграв 9 золотых, 7 серебряных и 10 бронзовых наград. На первой строчке располагается команда Китая (19-10-14), вторыми идут британцы (9-10-9). Паралимпийские игры завершатся 5 сентября.

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Матыцин, Олег ВасильевичПаралимпиада в Токио
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