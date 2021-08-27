Героизм шпажистов и второе золото Шабалиной. Итоги третьего дня Паралимпиады

ТОКИО, 27 августа. /ТАСС/. Российские паралимпийцы завоевали три золотые награды в третий соревновательный день Игр в Токио. Свою вторую золотую медаль в плавании выиграла Валерия Шабалина, велогонщик Михаил Асташов, известный по работе в сервисе доставки еды, побил мировой рекорд в индивидуальной гонке с раздельным стартом.

Российские спортсмены занимают третье место в медальном зачете, выиграв 9 золотых, 7 серебряных и 10 бронзовых наград. На первой строчке располагается команда Китая (19-10-14), вторыми идут британцы (9-10-9).

Шабалина взяла золото в плавании на 200 м вольным стилем в категории S14 (атлеты с интеллектуальными нарушениями). Россиянка преодолела дистанцию за 2 минуты 3,71 секунды. Второе и третье места заняли представительницы Великобритании Бетани Ферт (2.03,99) и Джессика-Джейн Эпплгейт (2.09,53) соответственно. Днем ранее 26-летняя уроженка Челябинска выиграла золото на дистанции 100 м баттерфляем, обновив собственный мировой рекорд.

Тренер Шабалиной Татьяна Новикова рассказала, что спортсменка еще не до конца прошла акклиматизацию. "Все решилось на последних 15 метрах. Но характер у Леры, конечно, железный, и если идет такая борьба, то на последних метрах она выигрывает. После 150 метров Лера видела, что проигрывает и включила все свои резервы. Англичанка, видимо, немного этого не ожидала и на финише ей было тяжеловато", - сказала она.

В фехтовании на колясках шпажисты Максим Шабуров, Александр Кузюков, Артур Юсупов и Никита Нагаев (запасной) в финале победили команду Китая со счетом 45:39. Ранее российские шпажистки выиграли бронзу, победив в матче за третье место представительниц Гонконга со счетом 45:34.

Из борьбы в фехтование

Один из шпажистов этой команды, 34-летний Александр Кузюков, начинал спортивную карьеру в единоборствах. Реализовать себя в этом виде спорта не удалось из-за травмы позвоночника. Фехтованием он начал заниматься в 2009 году, в состав паралимпийской сборной России вошел в 2014 году, стал трехкратным чемпионом мира и Европы.

Как и Кузюков, 37-летний Юсупов уроженец Омской области. До 15 лет он спортом вообще не интересовался, вспоминал, как с отцом жил по полмесяца в тайге, собирал клюкву на продажу. Когда ему было 15 лет, он лишился ноги. В протезной мастерской Юсупов познакомился с тренером по волейболу. В этом виде спорта он стал чемпионом Европы, а потом перешел в фехтование.

Сейчас Юсупов представляет Краснодар, куда он переехал пять лет назад, поскольку в Омске паралимпийское фехтование развивалось не так быстро. Через год привез с чемпионата мира золотую, серебряную и две бронзовые награды. У него большая семья - жена и три дочери, которые также начинающие спортсменки - две фехтовальщицы и гимнастка.

"Тяжело было дойти до финала. Фехтуем с самого утра, провели тяжелые четыре встречи до финала. Но собрали все силы в кулак, друг друга подбодрили и сделали все, что могли. И ведь все получилось", - рассказал Юсупов после победы на Олимпиаде.

Первое российское золото в легкой атлетике завоевал толкатель ядра Альберт Хинчагов. Выступающий в категории F37 (лица с поражением опорно-двигательного аппарата) 24-летний уроженец Владикавказа толкнул ядро на 15,78 м.

"Я очень долго шел к победе на Паралимпийских играх. Мы много работали с тренером, я почти не вылезал со сборов, мог и лучше показать результат, - сказал он после соревнований. - Я очень рад! Я же улучшил личный результат. Выиграл чемпионат Европы, мира, Паралимпиаду, у меня такие смешанные чувства сейчас, не передать словами".

Коронавирус едва не помешал взять медали

Герой четверга Асташов по ходу гонки с раздельным стартом преодолел 1 000 м в категории С1 (спортсмены с ПОДА), показав рекордное время - 1 минута 10,450 секунды. Однако в итоге он занял четвертое место (1.05,843 секунды), его рекорд позднее побил китаец Ли Чжанъюй (1.03,877), ставший чемпионом. Второе место занял француз Александр Лют (1.05,031), обновивший мировой рекорд в категории C2 (спортсмены с поражениями верхних или нижних конечностей и неврологической дисфункцией средней и тяжелой степени), третье - британец Жако ван Гасс (1.05,569), установивший рекорд мира в категории C3 (спортсмены с ограниченными возможностями верхних и нижних конечностей и умеренной неврологической дисфункцией).

В дзюдо по бронзе завоевали Виктория Потапова (до 48 кг) и Алеся Степанюк (до 52 кг). В плавании Дарья Пикалова выиграла серебро на дистанции 100 м на спине в категории S12 (атлеты с интеллектуальными нарушениями). Она преодолела дистанцию за 1 минуту 8,76 секунды. Первое место заняла британка Ханна Расселл (1.08,44), третье - представительница Бразилии Мария Гомес (1.09,18). В мужском заплыве на дистанции 200 м вольным стилем бронзовую медаль выиграл Вячеслав Емельянцев. Первое место занял британец Рис Данн, второе - представитель Бразилии Габриэль Бандейра.

У Пикаловой это вторая медаль на Паралимпиаде - двумя днями ранее она выиграла бронзу в плавании 100 м баттерфляем. После того заплыва она призналась, что после пропуска Игр в Рио-де-Жанейро думала заканчивать со спортивной карьерой. Плюс оказалось, что за месяц до Игр в Токио она переболела коронавирусом.

В пятницу стартовал и турнир по волейболу. Мужская сборная России выиграли в трех партиях у команды Японии. В следующей игре россияне встретятся с командой Боснии и Герцеговины.