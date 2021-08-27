Главный тренер "Динамо" рассказал о состоянии получившего травму хоккеиста Войнова

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Защитник московского "Динамо" Вячеслав Войнов, который получил травму в матче Кубка мэра Москвы против столичного ЦСКА, не сыграет в финале турнира, но с ним все нормально. Об этом журналистам сообщил главный тренер бело-голубых Алексей Кудашов.

В среду "Динамо" переиграло ЦСКА со счетом 3:2. Войнов стал автором победной шайбы в третьем периоде, после чего покинул лед и скамейку запасных команды.

"С Войновым все нормально, но завтра он не начнет", - сказал Кудашов.

В пятницу "Динамо" объявило о подписании контракта с канадским нападающим Робом Клинкхаммером. "Клинкхаммер присоединился к команде, завтра вы его увидите. Он прилетел только день назад, завтра запускаем процесс, сразу бросаем его в команду и будем смотреть", - добавил главный тренер "Динамо".

В пятницу "Динамо" со счетом 3:2 обыграло хабаровский "Амур" в матче Кубка мэра Москвы. По итогам группового этапа турнира бело-голубые набрали 4 очка и заняли первое место в группе A, в субботу они сыграют в финале против пекинского "Куньлунь Ред Стар" (начало - 18:00 мск).