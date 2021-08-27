Возвращение короля. Криштиану Роналду продолжит карьеру в "Манчестер Юнайтед"

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" в пятницу на официальном сайте объявил о достижении соглашения с итальянским "Ювентусом" о переходе португальского форварда Криштиану Роналду. После соблюдения формальностей, таких как условия контракта, получение визы и прохождение медосмотра, 36-летний нападающий вернется в клуб, за который выступал с 2003 по 2009 год.

Публикация "Манчестер Юнайтед" в "Инстаграме" с объявлением о скором возвращении Роналду за пару часов собрала 8 млн лайков. Ролик-прощание с болельщиками "Ювентуса" на странице футболиста был опубликован позже, но к моменту выхода материала собрал почти 6 млн лайков и свыше 14 млн просмотров. "Я всегда буду одним из вас, - написал он, обращаясь к болельщикам итальянского клуба. - Теперь вы часть моей истории, а я чувствую, что я - часть вашей. Италия, "Ювентус", Турин, болельщики, вы навсегда в моем сердце".

В августе в итальянских СМИ появилась информация о том, что Роналду намерен уйти из "Ювентуса" и его агент Жорже Мендеш предложил услуги своего клиента английскому "Манчестер Сити". Также в прессе появлялись сообщения о том, что форвард может перейти во французский ПСЖ, который ранее подписал контракт с главным антагонистом португальца Лионелем Месси.

В пятницу события начали развиваться стремительно. Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заявил клубной пресс-службе о разговоре с Роналду, в котором португалец заявил, что больше не собирается играть за туринцев. После этого журналисты и инсайдеры со всего мира в режиме реального времени сообщали о происходящем с Роналду. Вот он попрощался с партнерами по "Ювентусу", вот на личном самолете вылетел из Турина на личном самолете.

Самым вероятным местом продолжения его карьеры назывался "Манчестер Сити", но главный тренер действующих чемпионов Англии Хосеп Гвардиола осторожно высказался относительно прихода звездного португальца в его команду, отметив, что Роналду относится к числу футболистов, которые способны сами выбирать, где будут играть. На этом фоне слова наставника "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннара Сульшера о совместном опыте игры за клуб и хороших отношениях с игроком выглядели как знак того, что возвращение может состояться. "Он знает, что мы к нему чувствуем, если он куда-то собирается, то знает, как нас найти", - заявил Би-би-си норвежский специалист. Примерно в это же время, как утверждает журналист Самуэль Лакхёрст, бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон поговорил с Роналду, после чего клуб направил предложение "Ювентусу" о трансфере игрока.

Символично, что непосредственное участие в возвращении Роналду в "Манчестер Юнайтед" принял тренер, благодаря которому о португальце заговорил весь мир. Эта история может закольцеваться, если форвард поможет клубу, в составе которого он стал звездой мирового уровня, выиграть титул чемпиона Англии. МЮ не завоевывал этот трофей с сезона-2012/13, после которого Алекс Фергюсон ушел из клуба и завершил тренерскую карьеру.

"Роналду принял правильное решение"

Португалец в каждом из трех сезонов в составе "Ювентуса" набирал более 35 очков по системе "гол + пас" (2018/19 - 39 (28+11), 2019/20 - 44 (37+7), 2020/21 - 40 (36+4)). Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис в разговоре с ТАСС положительно высказался о скором возвращении Роналду в английский клуб, отметив, что в Англии он будет забивать не меньше 20 мячей за сезон. "Еще пару сезонов он там поиграет и наведет шороху. В Англии он еще попылит, там другой футбол, не такой как в Италии, более открытый. Роналду любит такой футбол", - сказал собеседник агентства.