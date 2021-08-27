Возвращение короля. Криштиану Роналду продолжит карьеру в "Манчестер Юнайтед"

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" в пятницу на официальном сайте объявил о достижении соглашения с итальянским "Ювентусом" о переходе португальского форварда Криштиану Роналду. После соблюдения формальностей, таких как условия контракта, получение визы и прохождение медосмотра, 36-летний нападающий вернется в клуб, за который выступал с 2003 по 2009 год.
Публикация "Манчестер Юнайтед" в "Инстаграме" с объявлением о скором возвращении Роналду за пару часов собрала 8 млн лайков. Ролик-прощание с болельщиками "Ювентуса" на странице футболиста был опубликован позже, но к моменту выхода материала собрал почти 6 млн лайков и свыше 14 млн просмотров. "Я всегда буду одним из вас, - написал он, обращаясь к болельщикам итальянского клуба. - Теперь вы часть моей истории, а я чувствую, что я - часть вашей. Италия, "Ювентус", Турин, болельщики, вы навсегда в моем сердце".
В августе в итальянских СМИ появилась информация о том, что Роналду намерен уйти из "Ювентуса" и его агент Жорже Мендеш предложил услуги своего клиента английскому "Манчестер Сити". Также в прессе появлялись сообщения о том, что форвард может перейти во французский ПСЖ, который ранее подписал контракт с главным антагонистом португальца Лионелем Месси.
В пятницу события начали развиваться стремительно. Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заявил клубной пресс-службе о разговоре с Роналду, в котором португалец заявил, что больше не собирается играть за туринцев. После этого журналисты и инсайдеры со всего мира в режиме реального времени сообщали о происходящем с Роналду. Вот он попрощался с партнерами по "Ювентусу", вот на личном самолете вылетел из Турина на личном самолете.
Самым вероятным местом продолжения его карьеры назывался "Манчестер Сити", но главный тренер действующих чемпионов Англии Хосеп Гвардиола осторожно высказался относительно прихода звездного португальца в его команду, отметив, что Роналду относится к числу футболистов, которые способны сами выбирать, где будут играть. На этом фоне слова наставника "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннара Сульшера о совместном опыте игры за клуб и хороших отношениях с игроком выглядели как знак того, что возвращение может состояться. "Он знает, что мы к нему чувствуем, если он куда-то собирается, то знает, как нас найти", - заявил Би-би-си норвежский специалист. Примерно в это же время, как утверждает журналист Самуэль Лакхёрст, бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон поговорил с Роналду, после чего клуб направил предложение "Ювентусу" о трансфере игрока.
Символично, что непосредственное участие в возвращении Роналду в "Манчестер Юнайтед" принял тренер, благодаря которому о португальце заговорил весь мир. Эта история может закольцеваться, если форвард поможет клубу, в составе которого он стал звездой мирового уровня, выиграть титул чемпиона Англии. МЮ не завоевывал этот трофей с сезона-2012/13, после которого Алекс Фергюсон ушел из клуба и завершил тренерскую карьеру.
"Роналду принял правильное решение"
Португалец в каждом из трех сезонов в составе "Ювентуса" набирал более 35 очков по системе "гол + пас" (2018/19 - 39 (28+11), 2019/20 - 44 (37+7), 2020/21 - 40 (36+4)). Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис в разговоре с ТАСС положительно высказался о скором возвращении Роналду в английский клуб, отметив, что в Англии он будет забивать не меньше 20 мячей за сезон. "Еще пару сезонов он там поиграет и наведет шороху. В Англии он еще попылит, там другой футбол, не такой как в Италии, более открытый. Роналду любит такой футбол", - сказал собеседник агентства.
Также Канчельскис допустил, что после подписания контракта Роналду снова будет играть под седьмым номером, под которым с 1991 по 1995 год выступал российский хавбек. "Думаю, ему дадут [семерку], потому что это еще и бизнес. Это будут большие деньги, в свое время, когда Андрей Шевченко переходил из "Милана" в "Челси", половину денег, которые за него заплатили, клуб отбил атрибутикой", - отметил он.
В настоящее время под этим номером за "Манчестер Юнайтед" выступает уругвайский форвард Эдинсон Кавани. После объявления о скором подписании контракта с Роналду журналист испанской газеты Marca ("Марка") Крис Уинтерберн сообщил о том, что южноамериканец может покинуть английский клуб. Он отметил, что возможным вариантом продолжения карьеры для Кавани является бразильский "Коринтианс", однако сделка будет зависеть от того, сможет ли клуб подписать соглашение с полузащитником английского "Арсенала" Виллианом, а также от того, будет ли МЮ требовать компенсацию за игрока.
Возможный отъезд Кавани смотрится логично не только с точки зрения того, что уругваец занимает игровой номер Роналду. На данный момент в распоряжении Сульшера без учета португальца 10 футболистов на четыре позиции в стартовом составе. Португалец вряд ли готов к роли игрока ротации и, скорее всего, будет выполнять функции центрального нападающего. Подносчиками снарядов для него станут такие исполнители, как соотечественник Бруну Фернандеш, чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции Поль Погба и купленный этим летом у германской "Боруссии" из Дортмунда англичанин Джейдон Санчо. Суммарную трансферную стоимость группы поддержки Роналду профильный портал Transfermarkt оценивает в €250 млн.
Говорить о том, что благодаря скорому трансферу звездного возрастного португальца "Манчестер Юнайтед" станет главным претендентом на первое место в чемпионате Англии неправильно. Но с уверенностью можно сказать, что вместе с Роналду команда Сульшера наряду с "Манчестер Сити", "Челси" и "Ливерпулем" подарит болельщикам один из самых захватывающих и драматичных розыгрышей трофея.